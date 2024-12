Com projetos de sucesso, Construtora Colmeia destaca arranha-céus em Fortaleza

Desenvolvidos pela Construtora Colmeia, os arranha-céus Sky e One se destacam como novos empreendimentos em Fortaleza. Esses projetos consolidam o potencial urbano e contemporâneo da capital cearense, unindo design inovador e localização privilegiada.

O One Residencial, com seus 170 metros de altura, já é um marco na orla da Beira-Mar, oferecendo vistas panorâmicas que abrangem boa parte da cidade e sendo o primeiro empreendimento de 50 andares construído em Fortaleza. A obra junta elegância e exclusividade em um único espaço. A festa de entrega aos condôminos será realizada no começo de 2025.

Ao lado do One, o Sky (localizado na rua Arquiteto Emilio Hinko, 200) surge como um novo destaque em construção, com 52 pavimentos e 165 metros de altura. Apresentando localização estratégica na Avenida Beira Mar, o empreendimento, que conta com um rooftop proporciona uma vista única e reforça a importância da revitalização e valorização do cenário urbano da cidade.

As características dos arranha-céus de luxo incluem espaço gourmet e área de lazer completa, em um projeto que oferece sofisticação e conforto. Tais pontos refletem a ambição de transformar a capital cearense em uma referência nacional em empreendimentos verticais de alto padrão.

A contribuição da Construtora Colmeia, que assina os projetos, é um elemento central para essa transformação. “Aspiramos oferecer o que há de melhor em termos de qualidade e conforto para os nossos clientes. O One e o Sky Residencial são um marco na arquitetura cearense e refletem nosso compromisso em construir empreendimentos que superem as expectativas de todos”, acrescenta Otacílio Valente, diretor-presidente da Construtora Colmeia.

