Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (11/12)

A Lua Crescente em Áries nos lembra que o impulso inicial é essencial, mas é a consistência que transforma o desejo em realização. Hoje, pergunte a si mesmo: como você pode alinhar suas ações com o que deseja construir? Reflita sobre o que você vem construindo até aqui e observe como isso reflete sua essência. O que você está criando no mundo é um espelho de quem você é?



Com a quadratura entre a Lua e Plutão, há um convite para encarar bloqueios internos e ultrapassá-los. A conjunção com Quíron reforça que, mesmo nas dúvidas e dores, sempre há espaço para cura e autocompreensão. É um dia de ajustes, coragem e ação consciente.



À noite, a Lua entra em Touro, trazendo um ritmo mais estável e convidando ao cuidado com o corpo, as emoções e os sentidos. Depois do movimento de Áries, Touro nos lembra que é preciso cultivar o que foi iniciado e nutrir suas intenções com paciência e presença. O céu pede que você seja protagonista do seu caminho, mas também que se permita mudar para evoluir.

Áries

A Lua em seu signo traz foco em você mesmo e nas suas necessidades. É hora de se questionar sobre o que realmente quer construir. Com a entrada em Touro, as atenções se voltam para suas finanças e valores pessoais. Como você está investindo seu tempo e energia no que realmente importa?

Touro

A Lua em Áries ilumina os bastidores da sua vida e pede que você encare questões internas que ainda estão pendentes. Ao entrar em seu signo, a Lua traz energia e confiança para se colocar no centro e buscar equilíbrio entre ação e bem-estar.

Gêmeos

A Lua em Áries ativa as amizades e os projetos futuros, trazendo energia para fortalecer conexões ou resolver pendências em grupo. Quando a Lua chegar em Touro, será hora de desacelerar e cuidar do seu descanso e equilíbrio emocional.

Câncer

O dia começa com foco em sua carreira e imagem pública. É um bom momento para refletir sobre como você quer ser percebido. À noite, com a Lua em Touro, aproveite para investir em amizades e redes que te nutram emocionalmente.

Leão

A Lua em Áries amplia sua vontade de expandir horizontes, aprender algo novo ou planejar viagens. No entanto, quando ela entra em Touro, é hora de focar na sua carreira e na construção de algo concreto. Onde você quer chegar?

Virgem

A Lua em Áries ativa questões emocionais profundas e processos de transformação. À medida que a Lua entra em Touro, surge um chamado para explorar novos horizontes, seja através de estudos ou conexões com algo maior.

Libra

A Lua em Áries coloca seus relacionamentos em destaque. É momento de dialogar e ajustar expectativas. Quando a Lua chegar em Touro, foque em parcerias e questões financeiras compartilhadas, buscando equilíbrio e segurança.

Escorpião

Com a Lua em Áries, o foco está na sua rotina e no cuidado com a saúde. Organize seu dia com foco na eficiência. À noite, quando a Lua entra em Touro, os relacionamentos ganham destaque: como você pode construir vínculos mais sólidos?

Sagitário

O dia começa com energia criativa e vontade de se expressar. Use isso para projetos ou momentos de lazer. Quando a Lua entra em Touro, é hora de cuidar da rotina e buscar equilíbrio no dia a dia. Priorize o que é essencial.

Capricórnio

A Lua em Áries traz movimento ao seu lar e questões familiares. Reflita sobre o que precisa ser ajustado em sua base emocional. À noite, com a Lua em Touro, sua criatividade e prazer estarão em alta. Que tal dar atenção ao que te faz feliz?

Aquário

A comunicação e os pequenos deslocamentos ganham força com a Lua em Áries. É um bom momento para conversas importantes. Quando a Lua entrar em Touro, volte-se para sua casa e família, buscando conforto e segurança.

Peixes

A Lua em Áries ilumina suas finanças e valores. É hora de revisar como você está utilizando seus recursos. À noite, com a Lua em Touro, foque na comunicação e na troca de ideias. Aproveite para aprender algo novo ou fortalecer laços próximos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.