Gasolina em Fortaleza sobe quase R$ 0,50 em uma semana e tem a maior alta entre as capitais do País

A gasolina comum está custando, em média, R$ 6,39 nos postos de combustível de Fortaleza após aumento de R$ 0,47 em relação à semana anterior, o que representa alta de 7,94% no período. Esse valor, inclusive, é o maior entre as capitais brasileiras no período analisado.

Os dados são do Levantamento de Preços de Combustíveis elaborado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em comparação com a última semana, entre os dias 1º e 7 de dezembro, e o período anterior, de 24 a 30 de novembro.

O valor médio da gasolina em Fortaleza foi registrado após pesquisa em 46 postos de combustíveis em ambos os períodos. Na última semana, o valor máximo encontrado foi de R$ 6,79 e o mínimo de R$ 5,79, ou seja, diferença de até R$ 1 por litro. A alta surpreendeu os moradores da Capital.

Em patamar similar ao de Fortaleza, Natal, no Rio Grande do Norte, teve 7,25% de aumento entre as semanas comparadas, subindo o valor médio de R$ 5,93 para R$ 6,36.

Já em Recife, Pernambuco, a gasolina baixou de R$ 6,03 para R$ 5,81 – queda de 3,64% ou de 22 centavos.

Em Aracaju, em Sergipe, não houve variação no preço médio, com custo de R$ 6,33 nas duas últimas semanas.

Confira os valores nas capitais brasileiras na semana até sábado (7)