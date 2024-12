Gabarito do concurso do TSE unificado é divulgado; saiba como acessar

O gabarito preliminar das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE) foi divulgado nesta terça-feira (10) para consulta individual pelos candidatos que se submeteram ao certame no último domingo (8). O documento só poderá ser acessado até as 18 horas desta quinta-feira (12).

As provas foram aplicadas em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal. Para consultar o gabarito, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), basta acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo concurso.

O prazo para recorrer contra as questões formuladas, os gabaritos preliminares ou o padrão de respostas da prova discursiva será a partir de 10 horas desta quarta-feira (11) até 18 horas de quinta. Já a divulgação geral dos gabaritos oficiais preliminares estará disponível apenas na sexta-feira (13).

O resultado final do concurso está previsto para junho de 2025, e a nomeação dos aprovados no mês seguinte, em julho.

Vagas

O concurso ofereceu 412 vagas distribuídas entre os 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) e o TSE.

Do total de vagas, 126 são para o cargo de analista judiciário e 286 são para o cargo de técnico judiciário. Também haverá a formação de cadastro reserva.