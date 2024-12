Foi criado hoje o Polo de Irrigação da Ibiapaba

Atenção! Foi criado hoje, terça-feira, 10, o Polo de Irrigação da Ibiapaba, na Chapada de mesmo nome, no Noroeste do Ceará.

À cerimônia de instalação, realizada na Escola Municipal José Carneiro da Cunha, em Viçosa do Ceará, estiveram presentes o secretário Executivo do Agronegócio do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira; a diretora de Irrigação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Larissa Rego; e o diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), Filipe Sampaio; além de dezenas de produtores rurais da região Ibiapabana.

Nos próximos dias, seguindo os critérios estabelecidos pelo MIDR, o ministro Waldez Góes assinará Portaria oficializando a criação do Polo de Irrigação da Ibiapaba, após o que um comitê de gestão – integrado também pelos produtores rurais ibiapabanos – levantará o potencial e as carências da região.

Ontem, uma fonte desta coluna revelou que a região da Ibiapaba tem virtudes e defeitos, e um destes é a baixa oferta hídrica, além da carência de uma rede de estradas vicinais, de energia elétrica sem intermitências, de tecnologias e de assistência técnica. Estes e outros problemas que toda a região da Ibiapaba enfrenta serão identificados e relacionados por um Grupo Gestor que elaborará o diagnóstico e construirá a carteira de projetos. Desse comitê participarão os produtores rurais da Ibiapaba.

Identificadas e levantadas as virtudes e as carências da região, o Comitê Gestor a ser formado imediatamente após a publicação da Portaria de criação oficial do Polo de Irrigação da Ibiapaba, encaminhará relatório à consideração do ministro.

“Como a criação desse Polo é uma prioridade do MIDR, será ele que cuidará de buscar os recursos financeiros necessários à implementação dessas infraestruturas. Tudo isto se refere ao Polo de Irrigação da Ibiapaba. Em janeiro, nós queremos criar o Polo de Irrigação do Cariri”, disse o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, com a anuência do presidente da Faec, Amílcar Silveira.