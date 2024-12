Amigos em Ação leiloa obras de arte para beneficência

Para marcar o término da Campanha Amigos em Ação 2024, a Alessandro Belchior Imóveis realizará no próximo sábado, 14, a 21ª edição do tradicional Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação, no Hotel Gran Marquise, a partir das 12 horas, sob a condução da leiloeira Geórgia Castelo, da Montenegro Leilões. Em evento exclusivo para convidados, serão leiloados 78 lotes de obras de arte e 02 camisas autografadas dos times de futebol do Ceará e Fortaleza.

Neste ano, o leilão contará com grandes lotes, entre eles a obra-tema, a tela “Natividade”, do artista plástico cearense Stênio Burgos, e de outras obras como pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, colagens e esculturas de mais 70 artistas plásticos e fotógrafos renomados do cenário local e de projeção nacional, talentos da nova geração das artes cearenses.

Além de Stênio Burgos (autor da obra-tema), o leilão também contará com artistas como Mino Castelo Branco, Mano Alencar, Vando Figueirêdo, Totonho Laprovítera, Ascal, Sergei de Castro, Edmar Gonçalves, Edismar Arruda, Gerson Ipirajá, Dias Brasil, Fco. Bandeira, Tarciso Viriato, J. Pinheiro, entre outros e os fotógrafos Léo Henriques, Juan Guerra e Beatriz Boblitz.

A realização do leilão tem o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção das ações sociais do programa Amigos em Ação, que beneficia entidades filantrópicas desde 1992.

Entre outras ações, o movimento apoia, desde 2004, o projeto Educação para o Trabalho e a Cidadania que atende crianças e adolescentes das Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, no distrito de Tapera, em Aquiraz, que criou, há 19 anos, a Banda de Pífaros Juventude Amigos em Ação, composta por cerca de 50 jovens instrumentistas com idades entre vinte e vinte e cinco anos.

Durante a exposição das obras de arte, a Campanha Amigos em Ação mobiliza também seus conselheiros e associados para a arrecadação de gêneros alimentícios.

Cada participante precisa doar, no mínimo, 60 quilos de alimentos não perecíveis que serão entregues às seguintes instituições: Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Obra Lúmen de Evangelização, Instituto Povo do Mar e Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Cascavel. Como forma de estímulo, ao final da campanha, os três maiores doadores serão premiados com um troféu.

Nos seus 33 anos de existência, o Amigos em Ação já beneficiou mais de 100 entidades filantrópicas e comunidades carentes com cerca de 700 toneladas de alimentos não perecíveis. Para este ano, a expectativa dos organizadores é superar a meta de 40 toneladas arrecadadas.

Neste ano, o almoço de encerramento da Campanha Amigos em Ação contará com a presença especial do cantor Marcos Lessa que animará o evento beneficente.