Projeto de robótica de Juazeiro ganha Prêmio ArcelorMittal

Patrocinadora do III Torneio Sesi de Robótica - Regional Ceará, a ArcelorMittal premiou uma equipe de estudantes de Juazeiro do Norte com o Prêmio ArcelorMittal Inovação.

Ao prêmio concorreram 44 equipes da categoria FIRST® LEGO® League Challenge (FLL). A equipe Raptors Jr., do Sesi de Juazeiro do Norte, conquistou a vitória pelo destaque nos critérios Impacto Social e Ambiental, Qualidade do Protótipo e Desempenho, Originalidade e Inovação e Viabilidade Técnica, além de qualidade da apresentação e clareza na exposição do projeto e no seu funcionamento.

O prêmio foi uma novidade desta edição do Torneio, com o objetivo de incentivar a criatividade, a solução de problemas e a aplicação de novas tecnologias no campo da robótica. A equipe vencedora foi agraciada com um troféu.

"Nós queremos impulsionar crianças e jovens às descobertas das carreiras que contemplam a Ciência, a Tecnologia, a Engenharia e a Matemática. E este torneio é um excelente meio de ajudá-los a desenvolver habilidades especiais como a resolução de problemas, o pensamento crítico, o raciocínio lógico e o trabalho coletivo. Por isso a ArcelorMittal apoia essas iniciativas. Nós acreditamos que um futuro muito melhor é possível quando a educação é aplicada de forma diferenciada e inovadora", como disse o diretor de Operações da ArcelorMittal unidade Pecém, Kleber Beraldo.

Paulo André Holanda, superintendente do Sesi-Ceará, que também compareceu ao evento, destacou a criatividade da equipe juazeiro, os Raptors Jr, vencedora da competição.

O III Torneio Sesi de Robótica - Regional Ceará aconteceu na Escola Sesi Euzébio Mota de Alencar, em Parangaba, de 29 de novembro a 1º de dezembro. O evento reuniu 55 equipes, integradas por estudantes das escolas Sesi de Parangaba, da Barra do Ceará, do Centro, em Fortaleza, além de Maracanaú, Juazeiro do Norte, e Sobral, incluindo, ainda, turmas do programa Fábrica de Robôs, representantes de escolas públicas e grupos de garagem apoiados por indústrias.

Nesta edição de 2024, nove times garantiram vaga direta para o Festival Sesi de Robótica, previsto para março de 2025, em Brasília/DF, distribuídos nas categorias FIRST® LEGO® League Challenge (FLL), FIRST® Tech Challenge (FTC) e F1 in Schools.

Também esteve no palco a primeira equipe de FIRST Robotics Competition (FRC) do estado – a All Might (SESI Parangaba), que conta com o patrocínio da ArcelorMittal.