'Cresce Ceará': Elmano e a agropecuária fortalecem sua relação

Foi uma manhã de boas notícias para a agropecuária cearense a de ontem, sexta-feira, 6, no Hotel Gran Marquise, onde aconteceu o “Cresce Ceará”, evento que reuniu empresários da indústria e do agro do Ceará que tomaram conhecimento do avanço desses dois setores da economia cearense nos últimos 30 anos e do que está previsto para acontecer nos próximos 30.

E o governador Elmano de Freitas fez sorrir os 40 empresários da agropecuária presentes, ao anunciar que, com o apoio do Poder Legislativo, deverá o governo do Estado autorizar o uso de drones para a pulverização aérea de suas áreas agrícolas, incluindo as da fruticultura e, mais particularmente, as da bananicultura que prosperam na Chapada do Apodi e na região do Cariri, no Sul cearense, empregando centenas de pessoas.

Testemunha de tudo o que aconteceu ontem no “Cresce Ceará” – evento promovido pelo Sistema Verdes Mares com o apoio do Banco do Nordeste e da Enel – esta coluna pode informar que as relações do governo estadual com o setor produtivo da agropecuária, que já eram boas, ficarão melhores ainda depois do que se registrou ontem.

Elmano de Freitas foi forte e demoradamente aplaudido pelo auditório. E ele mesmo fez questão de dizer que é inacreditável, em pleno Século XXI, que um trabalhador pulverize bananeiras com um tanque de agroquímicos grudado às suas costas.

O governador Elmano – que tem fortes vínculos com a agricultura e a pecuária (ele é dono de um sítio, herdado do pai, no Maciço de Baturité, onde cuida de um pequeno rebanho leiteiro) – disse que “não tem sentido” usar a mão de obra humana para uma tarefa tão arriscada, tendo em vista que, hoje, a tecnologia criou e o homem opera drones – veículos voadores monitorados por controle remoto – para a aspersão aéreas das áreas cultivadas.

A tecnologia dos drones é muito avançada e o agro do Centro Oeste do país, onde está a mais moderna agricultura do mundo, já o utiliza largamentge. Trata-se de um equipamento que, programado para pulverizar em determinada, realiza voos controlados, cobrindo, apenas, a superfície determinada, sem qualquer prejuízo ao meio ambiente ou à saúde humana. Na socialista China, são os drones e não os trabalhadores pulverizam sua agricultura.

Parágrafo! O Ceará é o único estado do país que proíbe a pulverização aérea.

Inteligente, com muito boa bagagem intelectual, o governador Elmano não concorda com o que pensam e pretendem os adversários da agropecuária cearense, razão pela qual aproveitou o evento de ontem para recolocar em ordem suas boas relações com o setor primário da economia estadual.

Os intensos aplausos que recebeu ao transmitir a boa nova foram o reconhecimento e o agradecimento de quem produz e trabalha na agricultura e na pecuária do Ceará.

“A fruticultura agradece ao governador Elmano de Freitas pela excelente notícia que nos transmitiu”, disseram, quase a uma só voz, os empresários Tom Prado, da Itaueira Agropecuária, e Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, maiores produtores de melão e melancia do país, com fazendas de produção em Morada Nova e Icapuí.

De Lisboa, capital de Portugal, onde se encontra, o agropecuarista Luiz Girão, dono da Fazenda Flor da Serra, que produz diariamente cerca de 25 mil litros de leite bovino, mandou mensagem a esta coluna na qual, no seu jeito de se expressar, afirma:

“Esse governador é macho!” – referindo-se, naturalmente, à posição de Elmano de Freitas de confrontar setores da esquerda que são contra a pulverização aérea.

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura (Faec), postou nas redes sociais o seguinte:

“Maior furo do ano. A maior notícia de 2024 do agro cearense. O impulso será gigantesco. ‘Cresce Ceará’ apressa soluções para o estado e para o desenvolvimento da nossa economia. Parabéns ao governador Elmano”.

Raimundo Delfino, agroindustrial com pesados investimentos no cultivo do algodão em sua Fazenda Nova Agro, na Chapada do Apodi, escreveu na mesma rede social:

“Amigos, temos sorte de ter um governador tão comprometido com o futuro do estado.”

O “Cresce Ceará” produziu ontem uma série de boas notícias que esta coluna divulgará ao longo dos próximos dias.