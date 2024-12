Fiec inaugura Complexo Poliesportivo do Cariri, em Juazeiro do Norte

Festa no Cariri! A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Sesi-CE inauguraram ontem, sexta-feira, 6, em Juazeiro do Norte, o Complexo Poliesportivo Marco Aurélio Norões Tavares. A solenidade teve a presença do presidente e do vice-presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante e Carlos Prado, e de diretores da entidade.

Ao discursar no evento, Ricardo Cavalcante destacou o impacto positivo do equipamento para o bem-estar e o desenvolvimento social da região caririense, integrada por 28 municípios.

"Quando praticamos alguma atividade física, cuidamos da nossa saúde e alimentamos o nosso cérebro com novos conhecimentos. Mantemo-nos mais saudáveis e nos tornamos ainda mais produtivos e competitivos. Este complexo que ora inauguramos é bem mais do que um espaço para a prática esportiva e para o cuidado com a saúde física. É um ambiente de convivência, no qual podemos e devemos compartilhar as nossas experiências de vida e de trabalho, fortalecendo os laços de amizade com aqueles em quem acreditamos e queremos ao nosso lado", disse o presidente da Fiec.

O nome do Complexo Poliesportivo homenageia o diretor regional da Fiec no Cariri, Marco Aurélio Norões Tavares, por sua trajetória como importante líder classista que contribuiu significativamente para o fortalecimento da indústria na região.

"Além de industrial com uma história repleta de sucesso, que merece toda a nossa admiração e respeito, Marco Tavares é um mestre na arte de viver bem. Está sempre cultivando as boas amizades, valorizando a família e experimentando cada momento de maneira ímpar. Há algumas décadas, ele vem contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento socioeconômico da região do Cariri, tanto com os seus empreendimentos empresariais quanto com sua participação ativa no fortalecimento do associativismo industrial", destacou Ricardo Cavalcante, dirigindo-se ao homenageado.

Marco Aurélio Tavares agradeceu, ressaltando que, mais importante do que ter seu nome batizando o Complexo Poliesportivo do Cariri, é ter a convicção do trabalho de excelência que foi executado.

"Eu estou lisonjeado. Eu não esperava que mereercia tanto, mas isso faz com que, cada vez mais, a gente trabalhe, honre, desenvolva e, sobretudo, ajude as pessoas que realmente precisam. Aqui, por onde nós andamos, vemos a alegria e a satisfação das pessoas fazendo suas atividades físicas e socializando. Isso me deixa muito feliz. O homem só é feliz quando faz os outros felizes. Essa é a minha dedicatória, o meu pensamento de vida. Hoje é um dia superespecial, não por mim, mas pelo que vai ficar. Nós todos vamos lembrar desta data pela entrega de uma obra que vai colaborar muito para o desenvolvimento desta região", disse Tavares.

Ele aproveitou a oportunidade para enfatizar o empenho da atual gestão da Fiec no aperfeiçoamento constante dos serviços do Sesi e do Senai no Ceará, com todo o suporte concedido às regiões do interior cearense.

"Amigo Ricardo Cavalcante, é uma honra estar ao seu lado nesta caminhada. A vocês presentes, saibam que tudo aquilo que solicitamos nosso presidente nos ajuda porque sabe que aqui tudo é feito com carinho, com amor, com dedicação, e tem colaboradores que não medem esforços para fazer daqui o melhor. Nós primamos por melhorar cada vez mais o atendimento ao público do Cariri", finalizou.