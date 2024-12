Balança comercial está superavitária em US$ 69,8 bilhões

A balança comercial brasileira, que registra as exportações e as importações do país, fechou o mês de novembro passado com um superávit de US$ 7 bilhões, de acordo informações divulgadas ontem, quinta-feira, 5, pela Secretaria de Comércio Exterior, a Secex, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

No mês passado, o Brasil exportou em mercadorias o equivalente a US$ 28 bilhões e importou o equivalente a US$ 21 bilhões. Estes números representam uma queda de 20% em relação ao mesmo mês de novembro de 2023, quando o superávit foi de US$ 8,8 bilhões.

Em novembro deste ano, houve uma queda forte de 59% nas exportações de soja em comparação com as exportações de novembro do ano passado.

E neste ano de 2024, o Brasil exportou o equivalente US$ 313,3 bilhões e importou o equivalente a US$ 242,4 bilhões.

De janeiro a novembro de 2024, o superávit da balança comercial é US$ 69,856 bilhões.