Semace analisa projeto fotovoltaico da Powerchina International

Carlos Alberto Mendes, presidente da Semace, e sua diretora de Licenciamento Ambiental, Lívia Mendes, receberam ontem, quarta-feira, 04, na sede do órgão ambiental representantes da PowerChina International, com os quais trataram dos trâmites finais da emissão da Licença de Operação (LO) do Complexo Fotovoltaico Mauriti e Sistemas Associados.

Estiveram presentes os representantes da empresa chinesa, Xiangyuan Huo e Cícero Antônio. O projeto, que será implantado na geografia de Mauriti e Milagres, na região Sul do Ceará, consumirá investimento superior a R$ 1 bilhão.

Durante a reunião, foram analisados os detalhes sobre o progresso do processo de licenciamento ambiental, fundamental para a continuidade do projeto.

Quando concluído, o complexo fotovoltaico da PowerChina International terá uma capacidade instalada para gerar 425 MW, o que contribuirá de forma significativa para o fortalecimento da matriz energética do Ceará e para o desenvolvimento econômico da região do Cariri.

A empresa asiática reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento das energias renováveis no estado, que avança para tornar-se um polo de geração de energia solar. A geração prevista do projeto da PowerChina International congtrinbuirá para a diversificação da matriz energética nacional e para o avanço do crescimento sustentável.

A Semace continua monitorando a análise do projeto para garantir que se cumpram todos os critérios ambientais exigidos pela legislação.