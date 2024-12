ExpoCariri é a nova força motriz do agro do Sul cearense

Nova força dinamizadora da agropecuária do Sul do Estado, a ExpoCariri, encerrada ontem em Barbalha, foi um sucesso sob todos os pontos de vista: 30 mil pessoas visitaram os estandes das 50 empresas expositoras, cerca de 1 mil agricultores e pecuaristas ouviram as palestras técnico-científicas ministradas por especialistas convidados; e a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), a Federação das Indústrias (Fiec) e o Sebrae, que a promoveram com o apoio do Governo do Estado, prometeram: essa feira será anual e a de 2025 ocupará o dobro da área e terá o dobro dos expositores que teve neste ano.

Realizada no Campo Experimental da Embrapa, em Barbalha, uma vitrine viva de 100 hectares de área com plantações de milho, algodão, soja e girassol – a ExpoCariri mostrou o que produz a agropecuária caririense, uma região integrada por 25 municípios do Sul cearense, já mobilizados para a implementação do Projeto Algodão do Ceará, cujo objetivo é transformar a Chapada do Apodi num grande polo cotonicultor.

Na geografia do município de Araripe, por exemplo, produtores de soja de Mato Grosso já estão, há três anos, cultivando soja e outras culturas em 3 mil hectares, cujo solo está sendo preparado para receber, dentro de dois anos, as sementes de algodão. A Faec segue mantendo contato com mais produtores de Mato Grosso, Tocantins e Bahia, tentando atrai-los para a região do Cariri.

A escolha do Campo Experimental da Embrapa para a realização da ExpoCariri foi uma decisão estratégica. Segundo Sérgio Oliveira, superintendente do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, os agropecuaristas que participaram do evento puderam ver que o solo do Cariri se presta para toas as variedades de cultivo e tudo comprovado pelo que mostram as vitrines vivas do campo.

Mas a ExpoCariri teve eventos “indoor”, como as dezenas de palestras e os encontros setoriais, como o das Mulheres do Agro e o dos Jovens do Agro.

No primeiro, o foco foi o destaque alcançado pela crescente participação da mulher nas atividades agrícolas e pastoris. No Cariri, parte dos produtores rurais são mulheres que comandam seus próprios negócios, ou seja, suas próprias fazendas de produção agropecuária.

No Encontro de Jovens, foi possível apurar que muitos deles, após concluir a graduação em agronomia, estão hoje mergulhados na atividade rural. Alguns já se aprontam para assumir a chefia das fazendas, substituindo os pais, e esta é uma tendência natural, de acordo com o presidente da Faec, Amílcar Silveira, que não esconde sua alegria com o sucesso da ExpoCariri.

Ele aproveitou a realização do evento para inaugurar, sábado, 7, a nova e moderna sede da representação da Faec na região, que foi construída com recursos próprios da entidade. Na nova sede, os sindicatos rurais caririenses poderão encaminhar suas reivindicações, que serão repassadas ao seu comando central, em Fortaleza.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, visitou a ExpoCariri na companhia do seu vice-presidente, Carlos Prado, e de diretores da entidade e esteve presente na inauguração da nova sede da representação. Após a solenidade, Cavalcante disse à coluna que está mesmo impressionado com a força que ganhou o agro cearense desde a posse de Amílcar Silveira, há dois anos.

“Isto é muito bom, pois fortalece toda a economia estadual, cujos atores, incluindo os da indústria, também se fortalecem, e quem ganha é o conjunto da sociedade”, disse o presidente da Fiec.

Por sua vez, o presidente da Faec afirmou que “a ExpoCariri é uma feira e exposição para o produtor rural do Cariri, que é o nosso patrão, o nosso chefe”.

Amílcar Silveira anunciou que a Faec contratou 60 técnicos agrícolas que prestarão consultoria física e personalizada aos produtores rurais do Cariri, região que “será atacada, no bom sentido, para produzir mais e melhor, usando menos água e menos área”.

Na sequência de seu discurso, Amílcar Silveira arrancou aplausos e sorrisos do público presente, ao dizer que a Faec e a Fiec são hoje parceiros inseparáveis.

“Ricardo Cavalcante, quer ele queira, quer não, será nosso eterno parceiro. Nosso casamento é indissolúvel. Se há uma parceria para dar certo, esta nossa parceria é uma delas”, disse ele, citando em seguida os empresários Carlos Prado, vice-presidente da Fiec e fundador da Itaueira e da Cemag, e Fábio Régis, dono do Sítio Barreiras, maior produzir de banana do Nordeste, que também investe na produção de tomates usando a tecnologia do Cultivo Protegido (sob estufas) em Missão Velha, como “empresários que têm investido em tecnologia e na inovação”.

Em alguns grupos sociais, foram publicadas opiniões a respeito da diferença entre a ExpoCariri e a Expocrato.

O presidente da Faec foi o primeiro a manifestar-se a respeito, ao dizer que a ExpoCariri é um evento destinado à propagação do que produz o agro da região caririense, com foco nos produtores rurais da região.

A ExpoCrato, ele acrescentou, transformou-se, praticamente, num festival da música sertaneja, que não é a música nordestina.

No entendimento desta coluna, a semana passada foi pródiga em boas novidades para o agro cearense.