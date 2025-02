Fortaleza fica em 4º lugar entre as cidades com maior demanda de imóveis de alto padrão do País; veja ranking

Fortaleza é a quarta cidade do País com maior procura por imóveis acima de R$ 811 mil, segundo ranking da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). A capital cearense passou da décima sexta posição no primeiro trimestre de 2024 para a quarta posição no último trimestre do ano passado.

Veja também Ingrid Coelho Com alta mundial no preço do cacau, Páscoa deste ano terá ovos de chocolate 15% mais caros no Ceará Ingrid Coelho Ducoco declara dívidas trabalhistas de R$ 8,7 milhões para 696 pessoas em pedido de Recuperação Judicial

O ranking foi construído a partir do Índice de Demanda Imobiliária, da Cbic. De acordo com a entidade, Fortaleza teve um “crescimento expressivo”, impulsionado “por aumento relevante nos indicadores de demanda direta e atratividade de novos lançamentos”.

Considerando os imóveis de alto padrão, a Capital cearense só ficou atrás das cidades de Florianópolis, Goiânia e São Paulo, que ocupa o primeiro lugar.

O alto padrão no mercado imobiliário é caracterizado por imóveis acima de R$ 811 mil, adquiridos por famílias com renda superior a R$ 24 mil.

Veja as dez cidades com maior demanda por imóveis de alto padrão:

São Paulo (SP) Goiânia (GO) Florianópolis (SC) Fortaleza (CE) Balneário Piçarras (SC) Belo Horizonte (MG) Brasília (DF) Curitiba (PR) Recife (PE) Salvador (BA)

Fonte: Cbic

Cenário promissor em 2025

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, o índice mostra um cenário promissor para Fortaleza no segmento alto padrão.

“Para 2025, nossa expectativa é de que esse movimento se fortaleça ainda mais. A retomada da economia, aliada a investimentos em infraestrutura urbana e segurança jurídica no setor, cria um ambiente favorável para novos lançamentos e amplia o interesse de investidores e compradores exigentes”, pontua Patriolino Dias.

“Fortaleza tem se consolidado como uma cidade estratégica para imóveis de alto padrão, não apenas pela localização privilegiada, mas também pela qualidade dos empreendimentos que vêm sendo entregues”, destacou o presidente do Sinduscon-CE.

O empresário imobiliário e colunista do Diário do Nordeste, Paulo Angelim, corrobora que, em 2025, o que se espera é a continuidade desse cenário de mercado aquecido. Ele detalha que o imóvel de alto padrão tem como características “acabamentos especiais, áreas de lazer mais equipadas, com mais recursos”.

“Tudo isso eleva o padrão de um imóvel”, frisa.

Ele destaca as diferenças entre um imóvel de alto padrão e o luxo. “O luxo está associado à exclusividade, então se trata de algo que não será tão facilmente replicado. Luxo é conciliar alto padrão com condições raras”, diz Paulo Angelim.

Outorga Onerosa

O empresário lembra que, após Outorga Onerosa, “terrenos que antes estavam parados foram viabilizados”, impulsionando o mercado. A partir desse dispositivo, construtoras podem submeter seus projetos à Prefeitura de Fortaleza e, caso sejam aprovados, as empresas podem pagar um valor para executarem a obra.

“O grande impulsionador foi a legislação que permitiu subir mais os prédios. A Avenida Beira Mar passou cerca de uma década sem receber grandes condomínios, de alto padrão”, afirma Angelim.

Em Fortaleza, seis hotéis darão lugar a superprédios, conforme levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE) e publicado pelo Diário do Nordeste no início deste mês.

Os hotéis Samburá e Vela e Mar, por exemplo, será erguido o superprédio de luxo Diagonal by Pininfarina, com 170 metros e previsão de entrega para o ano que vem. Já o Blue Tree Hotel, que fica próximo à Beira Mar, será o Beach Class Iracema, da Moura Dubeux. Conforme informações do empreendimento, serão “apartamentos tipo studio e ideais para investimento”.