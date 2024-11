Três BRs que cortam 16 municípios do Ceará serão duplicadas; veja cidades

Demanda antiga de moradores e do setor logístico, três rodovias federais que cortam cidades cearenses devem ter trechos duplicados, disse o governador Elmano de Freitas em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

As vias em questão são a BR-116 (trecho de Pacajus até Boqueirão do Cesário, em Beberibe), BR-222 (até Sobral - já é duplicada em Fortaleza terminando em Caucaia) e a BR-020, cujo trecho duplicado seria até o município de Caridade.

O projeto ainda prevê a duplicação da BR-116 até Tabuleiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe.

"O que nós negociamos no PAC é pra ir até Tabuleiro do Norte. Negociamos com o ministro dos Transportes de antecipar a realização da rotatória em frente ao Hospital do Vale do Jaguaribe, tem tido muito acidente, e estamos pedindo a duplicação", frisa Elmano de Freitas.

Veja as cidades pelas quais as rodovias passam

BR-116

Pacajus

Chorozinho

Palhano

Russas

Limoeiro do Norte

Tabuleiro do Norte

BR-020

Caucaia

Maranguape

Caridade

BR-222

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Umirim

Itapajé

Irauçuba

Forquilha

Sobral

"Tive uma boa conversa com o ministro dos Transportes (Renan Filho) para que nós possamos, se a bancada federal aceitar, pegar boa parte do recurso da bancada para duplicar parte da BR-222, em Sobral", disse o governador, pontuando ainda que já houve uma primeira conversa sobre o assunto com o deputado Moses Rodrigues (União Brasil), coordenador da bancada.

Trecho de 50 km da BR-020 e obras na BR-116

A partir de um acordo para o uso de parte da emenda da bancada, Elmano de Freitas também pretende duplicar um trecho de cerca de 50 km da BR-020, "chegando mais ou menos ao distrito de Campos Belos, já na cidade de Caridade".

"Então nós teríamos, com esse desenho, a duplicação da BR-116 começando agora; começaríamos em seguida a BR-222 e também a duplicação da 020, o que eu acho que seria muito importante para a infraestrutura da cidade de Fortaleza", reforçou o governador do Ceará.

No caso da BR-116, mencionada por ele, o primeiro trecho a ser duplicado será de "Pacajus até Boqueirão do Cesário", distrito de Beberibe. "Já está sendo feito o projeto de Boqueirão do Cesário até Cristais (Morada Nova) e depois tem outro trecho".

Segundo Elmano, no dia 25 de novembro deve ser assinada a ordem de serviço de obra do primeiro lote da BR-116, entre Pacajus e Boqueirão do Cesário.

