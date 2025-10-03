Sean Combs é condenado a 4 anos e 2 meses de prisão

O rapper Sean Combs, conhecido como P.Diddy, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, conforme decisão do tribunal federal de Manhattan. A medida, divulgada nesta sexta-feira (3), considerou duas acusações de transporte para fins de prostituição, segundo o Globo.

Anteriormente, o rapper de 55 anos tinha sido absolvido das acusações de:

Tráfico sexual;

Conspiração para prostituição.

O julgamento iniciou em maio de 2025, reunindo testemunhos de vítimas. Nas falas, foram citadas práticas de intimidação, coerção e manipulação. A defesa de Diddy declarou que acusações eram exageradas. Ainda assim, o juiz Arun Subramanian determinou a pena de 4 anos.

Ainda segundo o Globo, as condenações envolvem a ex-namorada Cassie Ventura e uma segunda vítima, que foi identificada como "Jane".

Veja também Zoeira Trump considera conceder perdão presidencial a Sean 'Diddy' Combs, segundo site Zoeira Jay-Z faz dois pedidos após acusação de estupro junto com Sean 'Diddy' Combs; veja quais

Prisão desde 2024

Sean está preso desde setembro de 2024, e teve diversos pedidos de liberdade sob fiança negados pela Justiça.

Em março do ano passado, as duas mansões do músico foram alvo de buscas federais. Com a repercussão do vídeo em que ele agredia Cassie, Diddy foi preso logo depois, em Nova York.