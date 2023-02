Sérgio Cabral tem prisão domiciliar revogada e será solto, decide Justiça

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral teve a prisão domiciliar revogada nesta quinta-feira (9) pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Por quatro votos a três, os desembargadores resolveram soltar o carioca e substituir a prisão em casa por medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica, apreensão de passaporte e comparecimento mensal à Justiça.

A prisão é da época da Operação Calicute, que levou o ex-político à cadeia em 2016. O alvará de soltura ainda será emitido para confirmar a atualização. No entanto, Cabral já usa uma tornozeleira. As informações são do O Globo.

A advogada Patrícia Proetti, que estava no TRF2, informou que Cabral só poderá sair de casa após a publicação da decisão e dos ofícios.

"Ele não quer causar qualquer tipo de constrangimento. Então, ele vai fazer tudo com muita calma, como sempre tem feito", ponderou Daniel Bialski, outro integrante da defesa de Sérgio.

Como foi a sessão?

O relator e desembargador Marcello Granado votou contra a decisão de soltar Sérgio Cabral. Ele alegou que a própria saida do réu da penitenciária para o domicílio já favoreceu o ex-governador.



"A gravidade concreta do crime afeta a ordem pública e traz um sentimento de indignação da sociedade brasileira", disse o magistrado.

O voto contrário dele foi acompanhado pelos desembargadores Flávio Lucas e Wanderley Sanan.

Apesar do voto do relator, cinco desembargadores votaram a favor. A primeira foI Andréa Esmeraldo, seguida por Ivan Athié, Simone Schreiber e William Douglas.

Crimes de Sérgio Cabral

Cabral foi preso sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras.

O ex-governador já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, mas não houve trânsito em julgado em nenhum dos casos - ainda há recursos possíveis nos processos.

Ele foi solto no dia 19 de dezembro, após passar seis anos na cadeia. Ele deixou a unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, para cumprir prisão domiciliar. As informações são do portal g1.

Último preso Operação Lava-Jato e réu em 35 ações, Cabral já deixou o presídio usando tornozeleira eletrônica. Ele ainda deve arcar com os custos da própria tornozeleira, continuando impedido de realizar festas ou receber visitas de amigos, colaboradores da Justiça ou outros investigados da Operação.