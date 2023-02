Polícia Federal realiza operação contra esquema de falsificação de diplomas de Medicina

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (9), uma operação intitulada “Catarse”, que visa desarticular um esquema criminoso especializado em falsificar diplomas do curso de Medicina. A ação, ainda em andamento, acontece nas cidades de Belford Roxo, Rio de Janeiro e Teresópolis, no estado carioca, e em Montes Claros, em Minas Gerais.

Cerca de 60 agentes da corporação foram enviados para cumprir 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

INVESTIGAÇÃO

A investigação começou após as autoridades receberem informações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) sobre a existência de solicitações de registro profissional de médicos, feitos com falsas comprovações de graduação em Medicina. Entre os documentos falsificados, estavam diplomas e históricos escolares.

Durante a primeira fase da apuração policial, realizada em abril do ano passado, duas pessoas foram presas em flagrante, na sede do próprio Conselho, enquanto tentavam obter registros.

Através da investigação, a polícia teve acesso a elementos que permitiram chegar às pessoas físicas e jurídicas, incluindo duas clínicas médicas, envolvidas no esquema.