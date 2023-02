Médico que havia desaparecido é localizado inconsciente em hotel na Barra da Tijuca, no Rio

O médico Victor Henrique Bueno da Fonseca, 27 anos, foi encontrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (7), após parentes relatarem desaparecimento desde a manhã de segunda-feira (6). O jovem estava em um hotel, na Barra da Tijuca.

Segundo a noiva dele, Isabella de Araújo, Victor costumava levar menos de uma hora para se deslocar entre a casa e o trabalho, no Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin. Porém, o médico nem sequer chegou à unidade ontem.

Legenda: Médico de 27 anos desapareceu e família se assustou Foto: Reprodução

A delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) afirmou que Victor foi encontrado desacordado, e que foi preciso solicitar uma ambulância. A investigação segue ocorrendo para apurar os detalhes.

Os agentes conseguiram localizá-lo a partir de imagens de câmeras de segurança. Após apurarem as evidências, descobriram que ele se deslocou para um hotel.

Entenda o caso

Victor tinha sido visto, pela última vez, saindo do prédio onde mora com a esposa, Isabella de Araújo, em Copacabana. Em entrevista ao g1, ela detalhou que ele estava de calça preta, blusa cinza, mochila e crachá profissional. Há registro disso no sistema de segurança do condomínio.

Inicialmente, a família não conseguiu ter acesso das câmeras de segurança do metrô municipal para checar se ele esteve na Estação Siqueira Campos, onde costumava embarcar diariamente para o trabalho.

Isabella de Araújo Noiva de Victor Henrique "Mesmo com o registro do desaparecimento feito na delegacia, o MetrôRio negou-se a disponibilizar as imagens do horário que ele estaria na estação, para sabermos se ele chegou a embarcar no metrô para São Conrado".

Isabella defendeu não ser um comportamento comum do médico sumir. "Victinho nunca fez isso, é um comportamento totalmente atípico, por isso que assusta tanto", disse.

Investigações

O desaparecimento do médico foi registrado na 12ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro, Copacabana. O caso, segundo o g1, foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Em nota enviada ao portal, o MetrôRio afirmou que já entregou as imagens das câmeras do sistema de monitoramento do metrô para a DDPA.