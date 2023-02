Médico de família desaparece ao sair para trabalhar no Rio de Janeiro, diz noiva

Victor Henrique Bueno da Fonseca, 27, um médico de família, está desaparecido desde segunda-feira (6), quando saiu de Copacabana, onde mora, para a Rocinha, no Rio de Janeiro, onde trabalha. Segundo a noiva dele, Isabella de Araújo, Victor costumava levar menos de uma hora para se deslocar entre a casa e o trabalho, no Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin. Porém, conforme o g1, que publicou as informações, o médico nem sequer chegou à unidade naquele dia.

"Infelizmente, e com o coração todo em pedaços, venho dizer que o Victinho continua desaparecido, e a gente continua sem notícia ou informação alguma dele", comentou Isabella em postagem em rede social.

Em nota enviada ao g1, a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro afirmou que Victor é médico de família no Centro Municipal de Saúde Albert Sabin, na Rocinha, mas disse que o profissional não se apresentou para o trabalho na segunda (6). A pasta também assegurou que está em contato com a família para prestar o suporte necessário.

Última vez que foi visto

Victor foi visto, pela última vez, saindo do prédio onde mora com a esposa, Isabella, em Copacabana. Ele estava de calça preta, blusa cinza, mochila e crachá profissional. Há registro disso no sistema de segurança do condomínio.

A família, no entanto, não conseguiu ainda acessar as câmeras de segurança do metrô municipal para checar se ele esteve na Estação Siqueira Campos, onde costumava embarcar diariamente para o trabalho.

"Mesmo com o registro do desaparecimento feito na delegacia, o MetrôRio negou-se a disponibilizar as imagens do horário que ele estaria na estação, para sabermos se ele chegou a embarcar no metrô para São Conrado", afirma a noiva, que defende não ser um comportamento comum do médico sumir. "Victinho nunca fez isso, é um comportamento totalmente atípico, por isso que assusta tanto", conta.

Investigações

O desaparecimento do médico foi registrado na 12ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro, Copacabana. O caso, segundo o g1, foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Em nota enviada ao portal, o MetrôRio afirmou que ainda não recebeu nenhuma solicitação das autoridades policiais sobre a ocorrência, mas disse que estaria à disposição para ajudar na investigação, inclusive, com o fornecimento de imagens e informações.