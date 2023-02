Guia turístico de Jijoca de Jericoacoara que estava desaparecido retorna para casa

O guia turístico de Jijoca de Jericoacoara, que estava desaparecido, foi encontrado e retornou para a casa dos familiares, nessa quinta-feira (2). Veridiano Vitor, de 30 anos, havia sumido, na última sexta-feira (27), após ser avistado pela última vez nas ruas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Grande Fortaleza.

Segundo a irmã dele, Tereza, os parentes receberam, na última segunda-feira (31), a informação de que o homem tinha sido visto na Beira-Mar de Fortaleza. Então, eles se deslocaram até a Capital, mas não o encontraram. No entanto, na mesma data, conforme a Polícia Civil e a mulher, o próprio Veridiano entrou em contato com os familiares e os informou que voltaria para casa.

Nessa quinta-feira, Veridiano Vitor retornou, por conta própria, para Jijoca de Jericoacoara e, nesta sexta-feira (3), se dirigiu para Mangue Seco, localidade onde reside na cidade.

Ainda conforme a familiar, o homem chegou em casa bem, mas aparentemente desorientado. Anteriormente, Tereza explicou ao Diário do Nordeste que o irmão trata um transtorno depressivo e havia parado de tomar as medicações. Ao reaparecer, os parentes retornaram o uso do remédio.

A gente ficou muito feliz [com o retorno dele]. Ontem mesmo eu ainda estava preocupada, não tava conseguindo [ficar calma]. Agora, só agradecer a Deus", relatou Tereza.

A Polícia Civil informou, em nota, que a vítima, que teve o desaparecimento registrado no dia 27 de janeiro, está bem e segue sob cuidados dos familiares.

O desaparecimento

O homem saiu de casa no início da semana passada, mas os parentes perderam o contato com ele na sexta-feira. Por atuar no ramo turístico, Veridiano Vitor é conhecido na Região Metropolitana e, por isso, os moradores chegaram a avisar os familiares sobre o avistamento dela nas ruas da Praia do Cumbuco.

Após um taxista informar sobre o paradeiro dele, no último dia 26, os parentes decidiram tentar buscá-lo e se dirigiram até o município da Grande Fortaleza. No entanto, ao chegar ao local, não conseguiram mais encontrar o homem e receberam o relato de pessoas que o viram somente na parte da manhã naquela data.

Ao retornarem para Jijoca, no mesmo dia, eles seguiram sem notícias sobre a localização de Veridiano Vitor. Nas redes sociais, os familiares chegaram a fazer uma campanha de buscas pelo homem.

