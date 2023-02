Cidades do Ceará têm alerta de chuvas intensas e rajadas de vento de até 60km/h; confira previsão

O primeiro sábado do mês de fevereiro pode amanhecer sob fortes chuvas e rajadas de vento nas cidades do Ceará. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (3), e vale até as 10h do dia seguinte.

Segundo o Inmet, Fortaleza e o interior cearense têm “perigo potencial” pela probabilidade de chuvas de até 50 milímetros nas próximas 24 horas e ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h.

O alerta é emitido diariamente e pode ser renovado pelo Inmet, a depender das condições climáticas verificadas no Estado.

A situação meteorológica é classificada como “potencialmente perigosa”, mas tem apenas grau 1 de severidade. O Inmet orienta que a população se mantenha informada sobre as condições climáticas previstas, para evitar atividades que envolvam riscos.

O instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também aponta que o fim de semana no Estado não deve ser ensolarado.

Para o sábado (4), o céu pode variar entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as regiões do Estado. A faixa litorânea e a Região do Cariri devem ter chuvas isoladas.

Já no domingo (5), todos os pontos do Estado terão céu nublado com probabilidade de chuva.

O Ceará tem um prognóstico positivo para esta quadra chuvosa, como divulgou a Funceme em janeiro. Entre fevereiro e abril, a probabilidade de as precipitações ficarem acima da média é de 50%; enquanto a chance negativa de ficarem abaixo da média é de 10%.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil