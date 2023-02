Guia turístico de Jijoca de Jericoacoara desaparece na Praia do Cumbuco

Um guia turístico está desaparecido, desde sexta-feira (27), após ser avistado pela última vez nas ruas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A família de Veridiano Vitor, de 30 anos, organizou uma campanha informal nas redes sociais em busca dele.

Residente da localidade de Mangue Seco, em Jijoca de Jericoacoara, próximo ao Parque Nacional do Município, o homem teria saído de casa no início da semana passada, mas os parentes perderam o contato com ele na sexta-feira.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a irmã do rapaz, Tereza, explicou que ele trata um transtorno depressivo e, recentemente, teria parado de tomar as medicações.

Por atuar no ramo turístico, Veridiano Vitor é conhecido na Região Metropolitana e, devido a esse fato, os moradores chegaram a avisar os familiares sobre o avistamento dela nas ruas da Praia do Cumbuco.

Após um taxista informar sobre o paradeiro dele, na quinta-feira (26), os parentes decidiram tentar buscá-lo e se dirigiram até o município da Grande Fortaleza. No entanto, ao chegar ao local, na sexta-feira, não conseguiram mais encontrar o homem e receberam o relato de pessoas que o viram somente na parte da manhã naquela data.

Soubemos que ele estava na Praia do Cumbuco. Na sexta-feira, fomos procurá-lo, mas a gente não encontrou mais ele", conta Tereza.

Ao retornarem para Jijoca, no mesmo dia, eles seguiram sem notícias sobre a localização de Veridiano Vitor. Na segunda-feira (30), decidiram registrar um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento. Nas redes sociais, os familiares compartilharam uma campanha de buscas pelo homem.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso, através do 31º Distrito Policial, e que são realizadas diligências para localizar a vítima.

Como ajudar

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3318-7290, do 31º DP.

As denúncias podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato da fonte é garantido.