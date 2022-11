Corpo de dentista desaparecido é encontrado pela Polícia em Taubaté, Interior de São Paulo

Desaparecido desde a madrugada do último domingo (20), o corpo do dentista Alisson Frade, de 31 anos, foi encontrado pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (23), em um matagal, sob um viaduto no quilômetro 118 da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, Interior de São Paulo. Ele sumiu quando voltada de uma festa de casamento e, após discutir com a namorada, decidiu seguir a pé pela via.

O local onde o cadáver foi achado é próximo da rodovia Carvalho Pinto, onde ele tinha sido visto pela última vez, caminhando pelo acostamento. A hipótese inicial da Polícia é que ele tenha seguido até o viaduto e caído acidentalmente de uma altura de cerca de sete metros.

Companheira da vítima, a também dentista Paloma Moreira, relatou aos investigadores que o casal retornava do evento quando começou a discutir no interior veículo, o qual ela dirigia. Ela disse ter estacionado o automóvel para tentar acalmar o homem, que estaria embriagado.

O delegado responsável pela apuração do caso, Marcelo Paes, disse à TV Vanguarda que Alisson saiu correndo com as chaves do carro após desembarcar. A parceira teria tentado seguir atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo.

"Ele saiu correndo e ela não conseguiu mais alcançar. Ela, com medo, entrou em contato com a concessionária que cuida da estrada, chamou um guincho, que levou ela e o veículo, já que ele tinha saído correndo com as chaves do carro, até o posto de serviço mais próximo", detalhou o titular à afiliada da Rede Globo.

Uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Franco Rocha foi mobilizada para realizar as buscas do dentista. Mas o corpo foi localizado por um gari quando estava limpando embaixo do viaduto.

Cadáver sem sinais de violência

O delegado ainda informou à emissora que, aparentemente, Alisson caiu ao tentar pular de um viaduto para o outro.

"Não tem sinal de violência [no corpo]. Aparentemente, a morte foi decorrente da queda. Tanto que ele foi encontrado com todos os seus pertences. Carteira, documentos, o Apple Watch dele", detlhou.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste