Turista brasileira é estuprada nos jardins da Torre Eiffel, em Paris

Uma turista brasileira foi estuprada e outra assediada sexualmente nos gramados ao redor da Torre Eiffel, em Paris, na França. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (5), após elas deixarem um bar acompanhadas de dois homens. As informações são do O Globo.

As agressões teriam acontecido após as mulheres, que são irmãs, se separarem e cada uma ficar acompanhada por um homem. Uma das vítimas, a mais velha, foi tocada, reagiu, e o agressor acabou fugindo. Após se livrar da situação, ela procurou pela irmã nos arredores da Torre Eiffel, e a encontrou sendo estuprada.

Após ver a chegada da mulher, o agressor fugiu e entrou em um carro, segundo a vítima.

Polícia investiga

O jornal Le Parisien disse que as irmãs relataram o ocorrido a gentes da polícia local. O crime foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Judiciária (3ª DPJ), que ficou responsável pela condução das investigações.

Ainda conforme o Le Parisien, “agressores sexuais” são comuns na região do Champ-de-Mars, extensa área gramada que cerca a Torre Eiffel, e do Trocadéro. Em setembro de 2022, uma turista canadense foi sequestrada e estuprada por um jovem de 19 anos nos mesmos gramados.