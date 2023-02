Mãe tentou reanimar Super Chico a caminho do hospital após parada cardíaca

A mãe do menino Francisco Bombini, conhecido nas redes sociais como "Super Chico", tentou reanimar o filho ao realizar uma massagem cardíaca, antes dele falecer nessa segunda-feira (6). Daniela Bombini ainda fez respiração boca a boca durante o caminho ao hospital, mas a criança não resistiu à parada cardíaca, que aconteceu enquanto dormia em casa, no município de Bauru, São Paulo.

Ao portal g1, a mulher relatou que o garoto, de 6 anos, estava bem no domingo (5) e havia apresentado somente uma agitação na noite do dia anterior. Ela soube que algo estava errado quando a enfermeira de plantão, que auxiliava nos cuidados dele, relatou que não conseguia encontrar os sinais vitais dele durante a madrugada de segunda.

"Por volta das 17h, [de domingo], ele dormiu. A enfermeira de plantão o acordou para colocar a dieta da meia-noite, aí ele estava meio dengoso. Por volta das 2h30, existe um protocolo de verificar os sinais vitais a cada intervalo de tempo, então a enfermeira foi ver. Só que ela bateu na porta do meu quarto e disse: ‘Dani, não estou conseguindo sentir os sinais do Chico’”, detalhou.

Assim que encontrou o filho no quarto, Daniela relembra que começou a realizar uma massagem cardíaca para tentar reanimar o menino. Já a caminho da unidade hospitalar ela realizou o procedimento de respiração boca a boca.

No hospital, conforme a publicação, os médicos aplicaram adrenalina na criança, para tentar reanimá-la, e a entubaram. No entanto, após 20 minutos, a família recebeu a notícia de que o Chico não resistiu à parada cardíaca e morreu.

Cheguei a me perguntar o porquê, mas não tem resposta. Acho que foi a hora que ele tinha que ir. Fiquei com incógnitas na cabeça. Não cai a ficha na hora. É uma dor dilacerante, e você se sente impotente de não poder fazer nada”, lamentou Daniela ao portal g1.

Sete cirurgias, problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo

Francisco Bombini ganhou o apelido "Super Chico", inspirado nos heróis e em referência a Francisco de Assis, por enfrentar batalhas contra diversas doenças desde o nascimento, em 2016. Ele nasceu prematuro, e morou seis meses no hospital.

Ao todo, o menino foi submetido a sete cirurgias — uma delas ainda no útero — realizadas devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Entre 2020 e 2021, Chico foi infectado duas vezes pela Covid-19. Na primeira dela, ficou 28 dias internado, 13 deles em um leito de UTI. Já no começo de dezembro de 2021, a mãe explicou aos seguidores, em uma postagem nas redes sociais, que a família estava ausente na internet porque Francisco havia sido infectado pela doença pela segunda vez. Na segunda alta hospitalar mobilizou as redes sociais e no dia 9 daquele mês o menino já estava em casa.

Após passar pela infecção por duas vezes, somente em 21 de março de 2022, Chico pôde completar o ciclo vacinal contra a Covid, o que foi comemorado pela família.