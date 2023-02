Morre Super Chico, menino com Síndrome de Down que superou a Covid duas vezes

O menino Francisco Bombini, conhecido nas redes sociais como "Super Chico", morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Bauru (SP). O garoto, que nasceu com síndrome de Down e outras complicações de saúde, tinha 6 anos e viralizou em 2022 após superar a Covid-19 por duas vezes.

Segundo o G1, Chico faleceu após sofrer uma parada cardíaca, segundo informou familiares. Em seu perfil no Instagram feito pela mãe, com 276 mil seguidores, Daniela Guedes Bombini fez uma homenagem ao filho. "Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas!", escreveu.

Ele ganhou o apelido "Super Chico", inspirado nos heróis e em referência a Francisco de Assis, por enfrentar batalhas desde o nascimento, em 2016. Francisco nasceu prematuro e morou seis meses no hospital.

Ao todo, o menino enfrentou sete cirurgias (uma delas ainda no útero) realizadas por causa de problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo. Legenda: O apelido "Super Chico", inspirado nos heróis e em referência a Francisco de Assis, ele ganhou por enfrentar batalhas desde o nascimento Foto: Arquivo Pessoal Sobreviveu a Covid

Em 2020, Chico teve Covid a primeira vez, ficando 28 dias internado, sendo 13 na UTI. Quando recebeu alta, ele foi tema de uma reportagem especial do 'Fantástico', que o chamou de "menino mais forte do mundo".

No começo de dezembro de 2021, Daniela explicou aos seguidores, em uma postagem nas redes sociais, que a família estava ausente na internet porque Francisco havia sido infectado pela Covid pela segunda vez. Sua segunda alta hospitalar mobilizou as redes sociais e no dia 9 daquele mês o menino já estava em casa.

Legenda: Francisco teve Covid-19 duas vezes Foto: Reprodução Instagram

Após passar pela doença por duas vezes, somente em 21 de março de 2022, Chico pôde completar o ciclo vacinal contra a Covid, o que foi comemorado pela família.