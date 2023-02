Mulher é encontrada enterrada sob a própria casa em Santa Catarina; companheiro foi preso

Uma mulher foi encontrada enterrada debaixo da casa onde morava com o companheiro e os dois filhos, nesta terça-feira (7), em Ituporanga (SC). A vítima, Jéssica Rayara, tinha 22 anos e era natural de Pernambuco.

O companheiro da vítima foi preso, suspeito do feminicídio. A mulher foi morta domingo (5), segundo a Polícia Civil de Ituporanga.

O delegado responsável pelo caso, Fernando Padilha Figueiredo, informou ao g1 que os filhos da mulher foram encontrados sozinhos na casa, na segunda-feira (6).

Os vizinhos chamaram a polícia, que levou as crianças para um abrigo. Os policiais iniciaram a operação para localizar a mulher e encontraram o cadáver escondido embaixo da casa 30h depois.

O suspeito foi encontrado pelos policiais no alojamento do irmão, que fica próximo à casa da família. Em depoimento, o homem deu versões contraditórias à polícia, inclusive sobre onde estaria no momento do crime.

Informações preliminares indicam que o casal tinha um relacionamento conflituoso. O suspeito está detido no presídio e encontra-se à disposição da Justiça.