Criança de dois anos morre em desabamento causado por forte temporal no Rio de Janeiro

Uma criança de dois anos morreu no desabamento de uma casa ocasionado por chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (7). Conforme o jornal O Globo, um deslizamento de terra teria atingido o imóvel e a estrutura cedeu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi resgatada sem vida no Morro do Cruz, na Tijuca.

A direção da associação de moradores do Morro do Cruz informou que dois adultos, os pais da criança, também estavam no imóvel, mas conseguiram sair. A mulher teve ferimentos no braço, mas foi liberada. A bebê ficou presa nos escombros e foi encontrada soterrada pelos bombeiros.

Conforme a Defesa Civil, equipes do Corpo de Bombeiros do quartel da Tijuca (D2/11) e do Alto da Boavista (1° GSFMA) foram empenhados nas buscas por vítimas.

Em quatro horas, choveu 84 mm na Tijuca. O número é maior do que o registrado em todo o mês de fevereiro do ano passado, quando foi registrado o volume de 76,2 mm.

Previsão

Segundo o Alerta Rio, núcleos isolados de chuva ainda atuam sobre a cidade do Rio de Janeiro, ocasionando chuva fraca a moderada nas últimas horas. A tendência é de permanência deste cenário.

O município do Rio estava em Estágio de Alerta desde as 20h desta terça-feira. À 0h30 desta quarta-feira (8) retornou para o Estágio de Atenção.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.