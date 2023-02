Funcionária é feita de refém durante assalto em shopping de São Paulo; duas pessoas foram presas

Uma funcionária de joalheria localizada em shopping de Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi feita de refém por dois criminosos armados, na noite desta terça-feira (7). Os suspeitos roubaram a joalheria, pegaram a vítima, e tentaram fugir para uma loja de departamento após o alarme soar. As informações são do g1.

Com uma arma na cabeça da mulher, o criminoso passou cerca de duas horas negociando com a Polícia Militar antes de se render. Os dois homens foram presos.

Durante negociação com os agentes, suspeito exigiu a presença de emissoras para garantir que não seria morto. Ao receber a confirmação do negociador de que a dupla não seria morta, o homem soltou a arma, os policiais logo deram apoio à vítima.

Os criminosos foram presos no local. De acordo com apuração do g1, outros funcionários da loja tinham se trancado em sala para se proteger.

Investigações

A tentativa de assalto está sendo investigada. A joalheria em questão emitiu uma nota lamentando o ocorrido e declarando ter prestado toda assistência aos colaboradores.

Além disso, a loja se colocou à disposição das autoridades para contribuir nas investigações.