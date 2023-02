Jovem leva 11 facadas e vai andando até hospital após tentativa de assalto em Brasília

Um jovem de 24 anos levou 11 facadas durante uma tentativa de assalto e teve de caminhar por aproximadamente 1 km até um hospital para pedir ajuda. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (2), quando o atendente Guilherme de Oliveira Soares foi abordado por um homem ao voltar do trabalho, próximo ao metrô da Galeria dos Estados, em Brasília. As informações são do portal Uol.

Ao todo, Guilherme foi esfaqueado 11 vezes, com um ferimento na região do pescoço, outro no braço e 9 nas costas. Apesar do susto, o jovem recebeu alta hospitalar nessa segunda-feira (6) e está se recuperando em casa.

"Quando eu estava passando ali próximo da estação de metrô, um rapaz me abordou já com muita agressividade, pedindo o meu celular. Eu me assustei. Na hora, vi que ele estava com dois vigias, um homem e uma mulher, observando de longe. Eu achei que ele não estava armado e acabamos entrando em uma luta corporal depois do susto", contou.

Apesar de não ter percebido no primeiro momento que estava sangrando, Guilherme decidiu ir ao hospital. "Vi que a camisa estava toda ensanguentada. Só depois eu percebi que ele estava com um objeto cortante e que eu fui esfaqueado", relatou.

A vítima disse ainda que precisou passar a pé pelo trânsito pedindo licença e chegou muito mal ao hospital por conta da grande perda de sangue.

"Eu não consegui mensurar quanto tempo durou essa caminhada, como eu tava perdendo sangue, pareceu que foi muito tempo, que eu não chegava nunca. Eu tive que passar pelos carros pedindo licença. Quando eu finalmente cheguei no hospital, eu estava nas últimas", explicou o jovem.

Na tentativa de assalto, o suspeito não levou pertences da vítima. O caso está sendo investigado na 5ª DP, na Asa Norte. Até o momento, ninguém foi preso.