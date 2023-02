Idoso é preso após dizer a homem que 'não gosta de preto', em Minas Gerais

Um idoso de 69 anos foi preso em Estiva, Minas Gerais, por injúria racial, após dizer para homem que o socorreu na porta de um bar que "não gosta de preto". As ofensas foram gravadas por uma mulher e mostradas às autoridades, que realizaram a prisão em flagrante nessa segunda-feira (6).

Conforme o boletim de ocorrência (B.O), a vítima passava de bicicleta por um bar quando viu o senhor caído e parou para ajudá-lo. O homem, bêbado, passou mal e chegou a convulsionar. As informações são do g1.

Quando o idoso recuperou a consciência, viu o homem que o ajudou e o agrediu verbalmente: "não gosto de preto, preto para mim é tudo vagabundo".

Ao ser preso depois do crime, o senhor negou as agressões. Ele foi encontrado na casa de um amigo no bairro Lagoa, próximo do estabelecimento onde ofendeu o homem negro. O preso foi levado a uma delegacia em Pouso Alegre e depois encaminhado ao presídio.