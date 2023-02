Bilionário Alberto Safra processa mãe e irmãos por herança do pai, Joseph Safra; entenda

O bilionário Alberto Safra abriu um processo nessa segunda-feira (6), na Suprema Corte do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, contra a mãe, Vicky Safra, e os irmãos, Jacob e David Safra. A família disputa a fortuna do patriarca, Joseph Safra, que morreu em 2020, de causas naturais, aos 82 anos de idade. Informações estão no g1.

De acordo com o portal, Alberto acusa a família de diluir propositalmente sua participação na holding do Safra National Bank. Ele acredita que querem expulsá-lo do império.

Além disso, o bilionário afirma, na acusação, que a mãe e os irmãos estão envolvidos em atos de improbidade corporativa para prejudicar os interesses dele na companhia.

"Em razão de atos ilegais e agressivos praticados por seus irmãos, Alberto Safra não teve alternativa senão ingressar com ação judicial na Suprema Corte de Nova York para proteger os seus direitos", escreveu, em nota, o autor da ação. O documento diz ainda que, com o processo, Alberto busca apenas "a proteção dos seus direitos".

Legenda: Alberto Safra ao lado dos irmãos, David e Esther Safra. Foto: Divulgação

Em comunicado enviado à imprensa, a família Safra afirmou que Alberto deixou o Banco Safra poucos meses após ter recebido a doação dos pais como antecipação de sua herança e não atendeu aos apelos feitos pelo pai, além de ter iniciado um negócio próprio, concorrente à empresa.

"Após diversas recusas de Alberto de mudar seus planos, Joseph o deserdou e tomou medidas naquele momento. Agora, Alberto promove disputa contra toda a família, dizendo que o pai não teria motivos para fazer o que fez, alegando tratar-se de uma conspiração para prejudicá-lo. A família lamenta o caminho adotado por Alberto, que primeiro atentou contra o pai em vida e agora o faz contra sua memória, e refuta suas alegações", diz a nota.

Renúncia

Alberto Safra renunciou ao conselho de administração do banco de sua família em novembro de 2019, segundo o g1, após disputa com seu irmão, David. Em 2021, o bilionário e a família buscaram um acordo sobre o testamento de Joseph para evitar litígios sobre a fortuna de quase US$ 15 bilhões, mas sem sucesso.