Saiba como proteger o cartão de crédito do golpe do pagamento por aproximação e outras fraudes

Se a criatividade e engenhosidade dos cibercriminosos fosse usada para o bem, é bem possível que o País estivesse melhor colocado no mundo com relação ao uso e acesso à tecnologia. A realidade, contudo, é que cabe ao cidadão se cuidar para não ser vítima dos ladrões reais e virtuais.

O novo golpe da praça envolve o uso de máquinas de cartão e o pagamento com aproximação. Um vírus infecta os dispositivos e provocam uma mensagem falsa de erro, induzindo o cliente a inserir o cartão, quando os dados capturados e o cartão clonado.

Por isso, nesta terça-feira (7), quando se celebra o Dia Internacional da Internet Segura, é importante trazer o alerta e as formas de tentar evitar essa dor de cabeça.

A data foi criada para conscientizar e mobilizar organizações e usuários da internet em relação ao uso livre e seguro da rede. Atualmente, existem algumas medidas técnicas e administrativas que podem e devem ser adotadas para garantir a segurança da informação e a proteção de dados, evitando que ocorram incidentes que podem gerar graves prejuízos financeiros e riscos comerciais.

O advogado Alex Renan Galvão, integrante da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB-CE, dá dicas de como se proteger de fraudes como a descrita acima. Segundo ele, com as facilidades do pagamento por aproximação, é comum o uso dessa opção para economizar tempo na correria do dia a dia. Mas é preciso ter cuidado.

Como o golpe é realizado

"Criminosos entram em contato com lojistas, alegando ser necessário fazer uma manutenção ou atualização nos computadores vinculados às maquininhas de cartão de crédito. Assim, eles repassam um link que contém um malware para infectar as máquinas do lojista", alerta Galvão.

Esse software malicioso, explica o advogado, rejeita o pagamento por aproximação e faz surgir uma mensagem na tela da maquininha, como: "erro de aproximação" ou "insira o cartão". Caso a operação seja finalizada e o cliente coloque o cartão, a máquina obterá todos os dados, que serão repassados ao grupo criminoso.

Alex Renan Galvão Advogado e integrante da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB-CE Se alguém entrar em contato para fazer manutenção ou atualização em algum dispositivo do seu estabelecimento, entre em contato com as empresas das maquininhas para se certificar"

Medidas simples para evitar fraudes

Desconfie

Caso o pagamento por aproximação seja rejeitado, peça para utilizar outra máquina; não esqueça de checar o comprovante ao finalizar a compra. Se não for possível, efetue o pagamento em espécie ou via PIX. É melhor não arriscar. Assim, você evita dor de cabeça.

Compartilhe a informação

O compartilhamento de informações confiáveis ajuda a tornar a internet um lugar mais seguro.

Foi vítima?

Procure o seu advogado para tomar as providências cabíveis; entre em contato com a sua instituição financeira para contestar compras fraudulentas; registre a ocorrência em uma delegacia de polícia.