Quer economizar nas tarifas bancárias? Saiba como

O desafio de equilibrar o orçamento financeiro é constante. Avaliar o orçamento é um exercício que devemos acompanhar de forma periódica, de maneira a verificar a evolução do planejado e o efetivamente gasto. Afinal, gasto é igual unha, deixou de olhar, já cresceu.

As nossas finanças estão cada vez mais tecnológicas, pois praticamente não utilizamos dinheiro físico (cédulas e moedas), fazendo com que tenhamos a necessidade de utilizar os produtos e serviços das instituições do sistema financeiro nacional. E aí entra em cena um gasto na nossa conta: as tarifas bancárias.

No sentido de lhe ajudar a economizar nas tarifas bancárias, veja informações importantes a seguir.

QUAIS SERVIÇOS NÃO DEVEM SER COBRADAS TARIFAS?

O Banco Central estabelece que as instituições devem possuir um pacote de serviços gratuitos para as pessoas físicas detentoras de conta corrente ou poupança que utilizam os serviços, a seguir detalhados:

Conta corrente e poupança

Fornecimento de cartão com função débito;

Fornecimento de segunda via de cartão, exceto nos casos de pedido de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

4 saques por mês em guichê do Banco ou em terminal de autoatendimento (No caso de poupança, são 2 saques por mês);

2 transferências de recursos entre contas na própria instituição, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

2 extratos contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento;

Realização ilimitada de consultas mediante utilização da internet;

Fornecimento anual de extrato consolidado, discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos às tarifas, juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre operações de crédito e de arrendamento mercantil;

Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos

Se o seu perfil de uso dos serviços bancários se encaixa com os serviços listados, entre em contato com sua instituição e deixe de pagar tarifas. É um direito seu!

PACOTE DE TARIFAS: ESCOLHA O MELHOR PARA VOCÊ

Entretanto, caso tenha algum dos serviços que utiliza em maior quantidade ou que não esteja entre as gratuidades, você pode pagar as tarifas de forma individual ou aderir um pacote de tarifas.

O Banco Central estabelece que as Instituições disponibilizem às pessoas naturais quatro pacotes padronizados de serviços, de forma o cliente escolher aquele de melhor custo-benefício e possa encontrar as tarifas mais baratas.

Para ver quatro pacotes de tarifas e seus respectivos serviços, clique aqui.

Existem diferenças de valores entre tarifas consideráveis. No Pacote Padronizado de Serviços I há instituições que não cobram absolutamente nada até aquelas que cobram R$ 2.000,00.

É possível verificar quais os valores dos pacotes, tarifas por serviço bancário, e por tipo de instituição. Aproveite e veja aqui os valores das tarifas cobrados das instituições fiscalizadas pelo Banco Central.

O PIX TEM TARIFA?

O PIX, de forma geral, não tem a cobrança de tarifas. Para as pessoas físicas, enviar e receber dinheiro em transferências via PIX não é cobrada tarifa. Entretanto, para as pessoas que recebem recursos, via PIX, em razão de operação comercial, pode ser objeto de tarifação.

O tema tarifas, evidentemente, não se esgota nessas breves palavras. Para quem tem investimentos ou utilizam cartão de crédito com valores elevados, por exemplo, possuem escopo diferente de análise das instituições quando se referem a cobrança de tarifas.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil