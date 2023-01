Os desafios das finanças empresariais e pessoais em 2023: enfrente e em frente

O ano de 2023 está começando e as contas estão chegando de todos os lados.

As compras de final de ano, o material escolar e a sopa de letrinhas dos impostos (IPVA, IPTU, etc...), já estão no radar e o nosso bolso, ou melhor, nossas finanças pessoais estão “sob ataque”.

Na seara empresarial, o desafio é equacionar as receitas com todos os compromissos financeiros (impostos, salários, investimentos, etc.), que colocam o fluxo de caixa dos empreendedores em verdadeiros apuros.

ENFRENTE O SEU ORÇAMENTO FINANCEIRO

Amigo leitor, não há outra saída, para ter suas finanças em ordem, você precisa detalhar seu orçamento, ou seja, fazer uma previsão de todos os seus gastos mensais, como as despesas do cotidiano, mas também aquelas direcionadas para a saúde, lazer e educação.

Ao colocar na “ponta do lápis”, você deve literalmente enfrentar o seu orçamento, e decidir aqueles itens que devem excluídos, reduzidos ou até mesmo redimensionados.

FINANÇAS PESSOAIS

O “enfrentamento” do orçamento deve ser com base na sua realidade financeira atual, e com um detalhe, busque deixar uma margem financeira, porque imprevistos sempre acontecem.

Para elaborar o seu orçamento financeiro, existem diversas formas, mas confesso que os aplicativos de finanças pessoais são grandes aliados.

O bom e velho caderninho e as planilhas eletrônicas são também de grande ajuda.

FINANÇAS EMPRESARIAIS

O início do ano para os empreendedores traz novas ideias, planos, produtos, projetos, mas que sempre esbarram na realidade orçamentária.

Os juros altos, as margens de lucros reduzidas e a elevada carga tributária são os grandes desafios do empreendedor atualmente. Infelizmente não existe margem para erro nas finanças corporativas.

Diante do cenário desafiador, fazer (ou revisitar) o planejamento estratégico e o orçamento empresarial do seu negócio, neste início de ano, é mais do que recomendado.

Um ponto para refletir: se acontecem problemas de toda ordem com empreendimentos que elaboram o planejamento e o orçamento, imaginem para quem não o faz?

SIGA EM FRENTE: SUAS FINANÇAS AGRADECEM

Fazer o orçamento financeiro, confesso, embora coloque algum desconforto, não é a parte mais dolorosa.

O controle das finanças pessoais e empresariais ao longo do tempo é o maior desafio. Entretanto, quanto maior for o tempo em que você seguir a trilha da organização financeira, os resultados serão mais visíveis, longevos e com repercussão na sua qualidade de vida e no sucesso do seu negócio.

Portanto, siga em frente. Não se deixe abater por problemas no percurso. Imprevistos sempre acontecem. O importante é não desistir.

Grande abraço e tenha um excelente ano de 2023!

