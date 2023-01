Como foram as empresas cearenses na bolsa em 2022?

O investimento na bolsa de valores, como já sabemos, é uma “viagem com emoção”, sobretudo no curto prazo. As oscilações nos preços dos ativos são provocadas por diversos eventos, como eleições, guerra e juros altos.

O leitor, logo de pronto, já se deu conta que todos os eventos relatados no paragrafo anterior, ocorreram em 2022, e em consequência, impactaram os investimentos na bolsa de valores.

No cenário desafiador do ano passado, a bolsa brasileira, embora positiva, foi insuficiente para ganhar da inflação e até da poupança (pois é!).

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores no Brasil, apresentou crescimento de 4,69%, enquanto a inflação* e a poupança**, foram 5,62% e 7,14%, respectivamente.

E as empresas cearenses, como foram na bolsa em 2022?

Para melhor compreender e dar essa resposta, primeiramente, vejamos como se comportou o Índice de Ações Cearense (IAC).

O QUE É O ÍNDICE DE AÇÕES CEARENSE (IAC)?

O IAC, criado pela Universidade de Fortaleza nos cursos de Economia e Finanças, acompanha o desempenho das empresas cearenses que possuem capital aberto em bolsas de valores.

Atualmente, o Índice de Ações Cearense (IAC) contempla oito empresas que estão em concordância com critérios estabelecidos em metodologia própria que são: Aeris, Arco Educação, Banco do Nordeste, Enel Ceará, Grendene, Hapvida, M. Dias Branco e Pague Menos.

QUAL A PERFORMANCE DAS EMPRESAS CEARENSES NA BOLSA DE VALORES?

Em 2022, o IAC registrou queda de 35,46%, a pior performance da série histórica calculada pelo índice, que começou no ano de 2012. Sem dúvida, para as empresas cearenses negociadas no mercado, o ano de 2022 é esquecer. Com esse resultado, o IAC, evidentemente, ficou abaixo do Ibovespa.

Contudo, na série anual desde 2012, o IAC apresentou resultados superiores ao Ibovespa em 7 dos 11 anos avaliados. No período acumulado de 2012 a 2022, segundo cálculos dos autores do índice, o IAC tem valorização de 210,23%, e o Ibovespa 93,87%.

Tabela 1 – IAC – Performance Anual (%) – 2017 a 2022

Ano / Performance

2022 = -35,46%

2021 = +5,58%

2020 = +10,30%

2019 = +75,36%

2018 = -12,65%

2017 = +38,02%

Fonte: Unifor (2023)

Entre as empresas que figuram atualmente no índice IAC, apenas o Banco do Nordeste e M. Dias Branco apresentaram resultados positivos em 2022. A Hapvida, que detém o maior peso do índice cearense, registrou retração superior a 50% no ano passado.

Tabela 2 – Empresas do IAC – Performance Anual (%) –2022

Ativo / Performance

Aeris (AERI3) = -82,75%

Arco Educação (ARCE) = -40,53%

Banco do Nordeste (BNBR3) = +2,82%

Brisanet (BRIT3) = -45,07%

Enel Ceará (COCE3) = -2,07%

Enel Ceará (COCE5) = -22,43%

Grendene (GRND3) = -30,29%

Hapvida (HAPV3) = -51,06%

M. Dias Branco (MDIA3) = +40,56%

Pague Menos (PGMN3) = -53,16%

Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: Unifor (2023).

Por fim, é importante lembrar que os investimentos em bolsa de valores apresentam resultados mais robustos no longo prazo. Ademais, para tomar decisão nesta seara dos investimentos, o auxílio de profissionais de mercado é absolutamente recomendado.

Outras informações sobre o Índice de Ações Cearense (IAC) podem ser obtidas aqui.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

(*) Segundo projeção do Boletim Focus do Banco Central de 30/12/2022

(**) Valor obtido pela calculadora do cidadão (Bacen) de 31/12/2021 a 31/12/2022.