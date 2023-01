Poupança em 2022 registra maior saque líquido da história. Quais as razões?

A caderneta de poupança, modalidade de investimento mais antiga do País, criada por Dom Pedro II, encerrou o ano de 2022 com o saldo de R$ 998,9 bilhões, conforme aponta dados recentemente publicados pelo Banco Central.

Apesar do volume investido elevado, a caderneta de poupança em 2022 registrou o maior saque líquido da série histórica divulgada pelo Banco Central, que foi iniciada em 1995.

CADERNETA DE POUPANÇA: SAQUE SUPERIOR AOS DEPÓSITOS

O saque líquido corresponde a diferença entre os valores depositados e os recursos retirados da caderneta de poupança.

Em 2022, o saque líquido da poupança foi de R$ 103,2 bilhões, ou seja, o poupador foi obrigado a efetuar saques em montantes superiores aos valores depositados. Como resultado, o saldo da poupança encolheu pelo segundo ano consecutivo. Os anos de 2021 e 2022 foram de sofrimento para os poupadores.

Até então, o pior ano para a poupança, no balanço entre depósitos e saques, havia sido em 2015, no auge da crise econômica brasileira.

Vale destacar também que o valor total sacado da poupança foi recorde em 2022, superior em 8,4% relativo aos valores retirados em 2021, e alcançou a marca de R$ 3,73 trilhões. Os depósitos foram de aproximadamente R$ 3,63 trilhões.

QUAIS AS RAZÕES PARA O SAQUE DA POUPANÇA SUPERIOR AOS DEPÓSITOS?

A caderneta de poupança é utilizada pelos brasileiros com diversos objetivos, que vão desde reserva financeira até a realização de sonhos de consumo.

A perda do poder de compra em decorrência da dinâmica inflacionária nos últimos meses, sobretudo em itens que pesam no orçamento, como os alimentos, energia elétrica e combustíveis, obrigaram os poupadores a efetuar saques da poupança para equacionar suas finanças.

Outros vetores importantes, que sensivelmente desafiam o orçamento dos poupadores, são os juros elevados e o uso inadequado do cartão de crédito e cheque especial.

As dívidas totais do cartão de crédito e cheque especial das pessoas físicas no Brasil* cresceram 71,9% e 74,3% nos últimos dois anos, respectivamente.

A combinação de juros altos e dívidas em alta, também pressionam os poupadores a usarem suas reservas financeiras, no caso a poupança, no sentido de fazer frente os compromissos financeiros.

CADERNETA DE POUPANÇA SEGURA

Por fim, apesar do cenário desafiador, é interessante ressaltar que a caderneta de poupança é segura, pois além de possuir elevado montante investido, que corresponde ao dobro em custódia das pessoas físicas na bolsa, R$ 457,7 bilhões, tem cobertura de R$ 250 mil do FGC.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* saldo da carteira de crédito com recursos livres, de pessoas físicas, conforme Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, no período de dezembro de 2020 a novembro de 2022.