Como saber se abriram conta e pegaram empréstimo no seu nome?

O avanço tecnológico do sistema financeiro é notável nos últimos anos. As inovações da indústria financeira permitem que (praticamente) não seja mais necessária a ida presencial as agências bancárias para abrir contas, investir ou fazer um seguro, por exemplo.

Os avanços da digitalização do sistema financeiro, contudo, trouxe o efeito colateral das fraudes digitais, em que criminosos, utilizando-se de dados e documentos, fazem verdadeiras atrocidades financeiras, como a abertura de contas e contratação de empréstimos de forma fraudulenta.

Assim, buscando auxiliar a você leitor, veja importantes orientações no sentido de lhe ajudar a saber se abriram conta e pegaram empréstimo em seu nome.

PARA COMEÇAR: UMA DICA IMPORTANTE

Antes de ser surpreendido com a informação do nome negativado, resultado do uso do seu nome por golpistas, sugiro que o primeiro passo seja acessar a ferramenta do Banco Central chamada de Registrato.

CONHEÇA O REGISTRATO

O Registrato, ferramenta gratuita do Banco Central, após um breve cadastro, permite a consulta consolidada de todas as Instituições Financeiras das seguintes informações:

Lista dos bancos e financeiras onde você possui conta ou outro tipo de relacionamento, como investimentos;

Informações sobre empréstimos e financiamentos em seu nome;

Indicação das suas chaves Pix cadastradas;

Entre outras informações.

ABRIRAM CONTA NO MEU NOME SEM MEU CONHECIMENTO?

Ao acessar o Registrato, será possível verificar as contas abertas em seu nome nas Instituições fiscalizadas pelo Banco Central.

Na existência de conta aberta sem o seu conhecimento, você deve urgentemente entrar em contato (SAC, Ouvidoria, etc.) com a referida Instituição Financeira requerendo o imediato encerramento da conta, e importante, anote todas as informações relevantes (dia, hora, número do protocolo, etc.).

Caso a conta não seja encerrada, faça uma reclamação ao Banco Central, por meio deste link, ou por meio de ligação telefônica par ao número 145.

REALIZARAM EMPRÉSTIMO NO MEU NOME?

No Registrato, por meio do relatório de “Empréstimos e Financiamentos”, é possível identificar também os empréstimos e financiamentos sob sua responsabilidade no Sistema Financeiro Nacional (Bancos, Financeiras e Cooperativas de Crédito).

Caso verifique empréstimo que não tenha sido realizado por você, o primeiro passo é fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.).

O passo seguinte é entrar em contato com a Instituição Financeira relatando a fraude, bem como requerer o cancelamento da operação de crédito realizada em seu nome, com a devida retirada da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, caso já tenha ocorrido.

Na possibilidade da Instituição Financeira não aceitar o cancelamento do empréstimo, você deve prontamente registrar uma reclamação no Banco Central.

A procura pelo Procon e da justiça, em certos casos, também são necessários, sobretudo quando a fraude tem demora na resolução por parte dos Bancos, Cooperativas de Crédito ou Financeiras.

E A REGULARIZAÇÃO, EM QUANTO TEMPO OCORRE?

Na questão da regularização, cada Instituição Financeira possui seus tramites e políticas de análise e soluções de casos desta natureza, haja vista a necessidade de averiguações mais detalhadas de cada situação específica.

Por fim, é válido ressaltar, que apesar dos ataques promovidos por golpistas, as instituições financeiras vêm promovendo uma série de avanços na segurança.

O Banco Central traz mais informações sobre o assunto e como consultar o Registrato neste vídeo, que pode ser acessado aqui.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.