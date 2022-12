Fortaleza: 1º Lugar do Nordeste no PIB pelo terceiro ano consecutivo

O município de Fortaleza, pelo terceiro ano consecutivo, alcança o 1º lugar no Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste.

O IBGE, na última sexta-feira (16), divulgou informações econômicas dos Municípios relativas ao ano de 2020. Embora com o decurso do tempo, são dados extremamente relevantes, pois além de serem números oficiais, fazem importante diagnóstico da economia dos municípios brasileiros.

NOVE MUNICÍPIOS DETÊM 25% DO PIB NACIONAL

De acordo com o IBGE, o município de São Paulo é o líder no país em atividade econômica, na medida em que concentra 9,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Apenas nove municípios responderam por quase 25% do PIB nacional: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Osasco, Porto Alegre e Guarulhos.

PIB MUNICIPAL: RANKING NACIONAL

Entre os 25 maiores PIBs municipais, 11 são capitais, enquanto entre os 14 restantes, a Região Sudeste possui 12 entre os mais importantes economicamente, sendo 9 municípios paulistas, 2 fluminenses e 1 mineiro, segundo aponta o IBGE.

Vejamos o ranking dos 10 maiores PIBs Municipais do Brasil:

São Paulo (SP) - R$ 748,7 bilhões Rio de Janeiro (RJ) - R$ 331,2 bilhões Brasília (DF) - R$ 265,8 bilhões Belo Horizonte (MG) - R$ 97,5 bilhões Manaus (AM) - R$ 91,7 bilhões Curitiba (PR) - R$ 88,3 bilhões Osasco (SP) - R$ 76,3 bilhões Porto Alegre (RS) - R$ 76,0 bilhões Guarulhos (SP) - R$ 65,8 bilhões Campinas (SP) - R$ 65,4 bilhões

Fonte: IBGE

FORTALEZA E O 1º LUGAR NO RANKING DO NORDESTE

O município de Fortaleza, pelo terceiro ano consecutivo (2018, 2019 e 2020), figura em 1º lugar no Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste. No País, Fortaleza ficou em 11º lugar.

Importante ressaltar que apesar do 1º lugar, em função dos efeitos econômicos da pandemia, o PIB de Fortaleza em 2020, no valor de R$ 65,1 bilhões, foi inferior em

valores correntes quando comparado com o ano de 2019, quando registrou R$ 67,4 bilhões.

Apesar da queda em valores nominais, a capital cearense registrou PIB superior a cidades importantes do Nordeste, como Salvador e Recife, como podemos ver no ranking das capitais do Nordeste:

Fortaleza (CE) - R$ 65,1 bilhões Salvador (BA) - R$ 58,9 bilhões Recife (PE) - R$ 50,3 bilhões São Luís (MA) - R$ 33,0 bilhões Maceió (AL) - R$ 22,8 bilhões Natal (RN) - R$ 22,7 bilhões Teresina (PI) - R$ 21,5 bilhões João Pessoa (PB) - R$ 20,7 Aracaju (SE) - R$ 16,4

Por fim, vale ressaltar que Fortaleza, em nível estadual, que detém 39,0% do PIB cearense, vêm perdendo participação relativa para outros municípios do estado, resultado da desconcentração de renda gerada, conforme trabalho publicado recentemente pelo IPECE.

No trabalho do IPECE, também é possível verificar os PIBs dos municípios cearenses.

