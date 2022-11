Pix: o dinheiro não dorme

O Pix neste mês de novembro completa 2 anos de operação e, sem dúvida, é a maior inovação do Sistema Financeiro Nacional nas últimas décadas.

Na minha coluna de estreia aqui no Diário do Nordeste, há quase dois anos, intitulada “A revolução do mercado financeiro vai te surpreender ainda mais”, até cheguei a colocar o Pix como emblema da revolução do mercado financeiro, mas confesso que não esperava números tão impressionantes.

Logo no primeiro dia oficial de operação, em 16/11/2020, foram realizadas mais de 1,5 milhão de transações via Pix, com valores próximos a R$ 1 bilhão de reais. Do início da operação até o último mês de outubro, já foram 28,4 bilhões de operações com o Pix e movimentados mais de R$ 14 trilhões de reais.

PIX E OS MEIOS DE PAGAMENTOS NO BRASIL

Dados do Banco Central (Bacen) apontam que o Pix se tornou o principal meio de pagamento utilizado no país, deixando para trás os cartões de crédito e débito.

Meios de Pagamento – Quantidade de Transações (%) - 2º. Trimestre de 2022

PIX: 27,1%

Cartão de crédito: 19,7%

Cartão de débito: 18,7%

Boleto + convênio: 11,0%

Cartão Pré-pago: 8,7%

Débito direto: 7,8%

Saques: 4,2%

TED: 1,3%

Transf. Interbancárias: 1,0%

Outros: 0,4%

Fonte: Banco Central (2022)

PIX: TRANSAÇÕES E VALORES POR MINUTO

Somente em 2022, de janeiro a outubro, a partir de dados do Bacen, já foram mais de 18,8 bilhões de transações via Pix. Para se ter uma ideia de volume de transações no tempo, isso representa mais de 43 mil transações de Pix por minuto!

Um dos diferenciais do Pix em relação as outras formas de transação, é a possibilidade fazer pagamentos e transferências de forma instantânea a qualquer dia e horário. Nos últimos 30 dias, o horário que ocorre mais operações via Pix é entre 10h e 18h.

No período da madrugada (Entre 0h e 6h), é interessante ressaltar que nos últimos 30 dias, ocorreram em média mais de 250 mil transações por hora. O dinheiro, literalmente, não dorme. E não para um minuto.

PIX: USUÁRIOS E CHAVES

O Pix já foi utilizado por mais 130 milhões de pessoas e 11,4 milhões de empresas.

A grande sacada do instrumento criado pelo Bacen, a chave do Pix, apresenta números relevantes. Até outubro, existiam 523,2 milhões de chaves do Pix, sendo 499,4 milhões das pessoas físicas e 23,7 milhões das empresas. O destaque é a chamada chave aleatória, conforme podemos ver nos números a seguir.

Tipos de chaves – Quantidade % - Até outubro de 2022

Aleatória: 40,9%

CPF: 21,8%

Celular: 20,7%

E-mail: 14,8%

CNPJ: 1,8%

Fonte: Banco Central (2022)

Os benefícios do Pix são vários, que passa desde o baixo custo, a inclusão financeira e a melhoria dos instrumentos de pagamentos do País.

E o melhor, mais inovações do Pix já apontam no horizonte.

