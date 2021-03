A revolução do mercado financeiro vai te surpreender ainda mais

No Brasil, o ano passado amargou retração econômica e, no Ceará, não foi diferente. Em sentido contrário, a agropecuária brasileira apresentou crescimento de 2%, mostrando a força do setor. Contudo, entre as atividades econômicas de destaque, segundo o IBGE, as atividades financeiras, seguros e serviços relacionados, com avanço de 4,1% em 2020, foram as de maior crescimento.

E o que explica esse crescimento? Estamos em uma nova onda, não me refiro àquela que infelizmente ainda assola as nossas vidas, mas sim à onda da digitalização, em que o mercado financeiro surfa com maestria.

Estamos em plena revolução no mundo das finanças. Uma amostra desse fenômeno, o PIX, serviço de pagamento instantâneo, que permite fazer transferências de recursos em qualquer dia e horário, sem custos, quando de pessoa para pessoa, já têm forte adesão, faz ganharmos tempo e reduz custos.

Os impactos na sua vida, serão ainda maiores, quando da implantação do Open Banking. De forma simples, com o compartilhamento de informações, através de canais digitais, você poderá comparar e escolher o melhor crédito, o melhor cartão, o melhor seguro, o melhor investimento, o melhor...pra você. Não estaremos mais ligados umbilicalmente a uma ou poucas instituições financeiras, mas sim em apenas um lugar, o seu bolso.

Na forma de investir, o novo mercado financeiro, na esteira digital, avança consistentemente. Anos atrás, os investimentos eram altamente elitizados, em que a poupança, tesouro direto, cdb’s e fundos de investimentos, estes últimos com ainda com algumas restrições, eram as possibilidades de se investir.

Com alguns cliques e envio de documentos digitalizados, hoje, podemos investir em diferentes ativos e classes de produtos.

No olhar adiante, a tendência é fluir ainda mais pessoas para o mundo das finanças, incentivados pela facilidade, baixos custos, diversidade de investimentos, e não somente para bolsa de valores no Brasil, mas também para investimentos no exterior, que dispõe de alternativas interessantes na ótica de risco e retorno.

O novo mercado financeiro, sem dúvida, deve contribuir positivamente para a melhoria de suas finanças. No mesmo sentido, este novo colunista do Diário do Nordeste, assume a missão de conduzir você, leitor, na jornada das temáticas de economia e finanças, sempre respaldado na ciência econômica e nas modernas técnicas de finanças.

Abraço e até a próxima semana!

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.