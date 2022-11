Como está o Ceará no ranking de crescimento econômico do País em 2022?

As previsões de mercado, por meio do relatório Focus, apontam que a economia brasileira deve crescer por volta de 3% em 2022.

Apesar do aperto no orçamento das famílias e das margens de lucros das empresas, em razão da inflação e juros elevados, a melhora do Setor de Serviços e do mercado de trabalho são as forças motrizes da atividade econômica da atualidade.

COMO ACOMPANHAR O NÍVEL DE ATIVIDADE ECONÔMICA?

A performance da economia em nível estadual pode ser acompanhada pelo Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central, que objetiva refletir os movimentos da atividade econômica de forma mais tempestiva, haja vista que os números oficiais do IBGE possuem defasagem de quase dois anos.

Por meio de metodologia econométrica, utilizando informações mensais de comércio, indústria, serviços, agropecuária, entre outras variáveis econômicas, o Banco Central divulga mensalmente a performance do nível de atividade do Brasil, das cinco regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul), bem como 13 estados do País.

QUAL REGIÃO DO PAÍS MAIS CRESCE NA ECONOMIA?

A região Centro-Oeste, com crescimento de 6,17% de janeiro a setembro de 2022, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, apresenta o nível de atividade econômica mais pujante do País.

O Nordeste, com performance positiva de 4,24%, no mesmo período, figura em 2º lugar. As regiões Centro-Oeste e Nordeste apresentam crescimento superior ao Brasil (2,93%).

QUAL ESTADO DO PAÍS MAIS CRESCE NA ECONOMIA?

Apesar do Banco Central não divulgar o índice de atividade econômica para todos os estados, as 13 Unidades da Federação contempladas pelo Bacen representam 85% do PIB do País. No Nordeste, são divulgados os dados dos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, que conjuntamente detêm quase 70% do PIB nordestino.

O estado de Goiás é disparado o 1º colocado no ranking de crescimento econômico do Brasil em 2022. A performance do agronegócio, emblema do País em termos econômicos, é acompanhado dos resultados positivos no comércio varejista ampliado e nos serviços.

O estado do Ceará figura em 6º colocado no índice de atividade econômica regional (IBCR) do Banco Central, sobretudo em razão dos números positivos do volume das atividades turísticas e dos serviços.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil