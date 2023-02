Helicóptero brasileiro cai em fronteira com Paraguai; duas pessoas morreram

Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira (9), próximo à fronteira entre Paraguai e Brasil, e deixou duas pessoas mortas. Os corpos do brasileiro Ismael Birkner dos Santos, 23, e do paraguaio Diego Arlindo Dominguez Cardoso, acabaram carbonizados devido à explosão da aeronave.

Legenda: O paraguaio Diego Cardoso (à esquerda) e o brasileiro Ismael dos Santos (à direita) eram os únicos a bordo da aeronave. Foto: Reprodução

De acordo com o UOL, o acidente foi registrado numa região conhecida como Paso Hû, a 85 quilômetros de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Quem pilotava o helicóptero era Diego, segundo autoridades locais.

Conforme o Metrópoles, a suspeita das autoridades paraguaias é de que a aeronave teria se chocado contra uma torre de alta tensão na região do acidente, que é rural.

Após a queda, a aeronave pegou fogo e ficou totalmente destruída. Inicialmente, as informações eram de que ela pertencia à Força Aérea Brasileira (FAB). Contudo, autoridades policiais de Yby Yaú, no Paraguai, informaram que o helicóptero era particular e possuía registro brasileiro.