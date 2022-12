Sérgio Cabral é solto após seis anos de detenção

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi solto na noite desta segunda-feira, após passar seis anos na cadeia. Ele deixou a unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, para cumprir prisão domiciliar. As informações são do portal g1.

Último preso Operação Lava-Jato e réu em 35 ações, Cabral já deixou o presídio usando tornozeleira eletrônica. Ele ainda deve arcar com os custos da própria tornozeleira, continuando impedido de realizar festas ou receber visitas de amigos, colaboradores da Justiça ou outros investigados da Operação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela soltura do ex-parlamentar por considerar excessivo o tempo de prisão preventiva em uma das ações de que ele é alvo.

A prisão domiciliar será cumprida em um apartamento da família em Copacabana, no Rio de Janeiro. Apenas profissionais da saúde, advogado e parentes de até 3º grau podem visitar.

Os advogados do ex-governador informaram que vão manter a estratégia de pedir anulação de processos por irregularidades no curso da ação ou de incompetência dos juízes, como Marcelo Bretas e do ex-juiz Sergio Moro.

Prisão

Em 2016, Cabral foi preso sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras.

O ex-governador já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, mas não houve trânsito em julgado em nenhum dos casos - ainda há recursos possíveis nos processos.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste