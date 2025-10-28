Diário do Nordeste
Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).
Legenda: Ricardo Lewandowski e Elmano de Freitas se reuniram nesta terça-feira (28).
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governador Elmano de Freitas (PT) tem visitado de "forma rotineira" o Ministério da Justiça.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa realizada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta terça-feira (28), em Fortaleza.

"O governador tem me visitado de forma rotineira no Ministério da Justiça, em Brasília. Temos uma parceria bastante intensa. Eu creio que o Ceará é um Estado exemplar no que diz respeito, por exemplo, à educação. Também na área de segurança e em todas as outras, é um Estado paradigmático", afirmou.

Após revelar sentir orgulho de ser cidadão honorário do Ceará, voltou a citar a cooperação intensa com Elmano.  

"Acontece que o crime organizado, como diz o próprio nome, é organizado. Mas eu tenho certeza de que o Estado brasileiro, seja ele o Estado-gênero ou os Estados-membros da Federação, também há de se organizar, e venceremos esse flagelo, que não é só nacional, mas global", afirmou.

Parcerias no combate ao crime no Ceará

O governador Elmano de Freitas compartilhou, em suas redes sociais, que recebeu Lewandowski na sede do Governo do Estado. "Uma oportunidade para fortalecer parcerias no combate à criminalidade no Ceará", escreveu na legenda. 

A reportagem entrou em contato com a Casa Civil para solicitar informações sobre o teor das reuniões realizadas entre o governador Elmano de Freitas e o ministro Ricardo Lewandowski, incluindo o encontro ocorrido nesta terça-feira (28), bem como o número de reuniões realizadas ao longo deste ano.

O pedido foi encaminhado às 17h30, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais atualizações.

