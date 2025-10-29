Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio

Familiares de mortos ainda buscam parentes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:19)
País
Corpos de mortos na Penha foram colocados enfileirados em via pública para reconhecimento de familiares.
Legenda: Corpos de mortos na Penha foram colocados enfileirados em via pública para reconhecimento de familiares.
Foto: Reprodução/Instagram/Raull Santiago

Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, viveram uma madrugada de horror nesta quarta-feira (29).

Pelo menos 44 corpos foram levados por moradores até a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas — uma das principais vias da região, um dia após a operação policial considerada a mais letal da história do Estado.

Conforme o governo do Rio de Janeiro, pelo menos 60 suspeitos de envolvimento com o tráfico e quatro policiais militares morreram durante a megaoperação realizada na terça-feira (28) nas comunidades da Penha e do Alemão.

O secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, disse ao G1 que "a princípio" os corpos não estão na contabilidade oficial. Ele determinou a abertura de uma investigação.

Veja também

teaser image
Segurança

Cearenses estão entre os mortos em megaoperação contra CV no Rio

teaser image
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Megaoperacao contra o CV prendem homens no Rio de Janeiro.
Legenda: A megaoperação deixou pelo menos 64 mortos.
Foto: Mauro Pimentel/AFP.

Os corpos teriam sido encontrados em uma área de mata conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreram intensos confrontos entre forças de segurança e traficantes. Moradores relatam que ainda há cadáveres espalhados pelo alto do morro, aguardando remoção.

Ativista relata ao menos 12 mortos em área de mata

Em vídeo, o ativista Raull Santiago detalhou a situação na região na manhã desta quarta-feira (29). Ao lado de moradores, ele disse ter encontrado pelo menos 12 corpos em uma mata na parte alta da comunidade.

Conforme o relato, os mortos estariam espalhados em uma curta distância, com marcas de sangue visíveis no chão. O ativista afirma que a situação é de “caos” e compara o episódio a “uma das chacinas históricas do País”. Ele descreveu o desespero de familiares que ainda procuram desaparecidos e o clima de medo entre os moradores.

Advogados, representantes de organizações de direitos humanos e a imprensa foram acionados para acompanhar a situação.

A Polícia Civil e a Polícia Militar ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. 

Assuntos Relacionados
Corpos de mortos na Penha foram colocados enfileirados em via pública para reconhecimento de familiares.
País

Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio

Familiares de mortos ainda buscam parentes.

Redação
Há 24 minutos
Imagem de carros incendiados.
País

RJ entra no Estágio 2 da operação contra o Comando Vermelho; veja o que muda

A fase é declarada quando há risco de ocorrências de alto impacto.

Redação
28 de Outubro de 2025
Soldado em operação no Complexo do Alemão em 2010. Imagem usada em matéria sobre ação ocorrida no Rio de Janeiro em 2025.
País

Operação no Rio de Janeiro ocorre 15 anos após ocupação do Complexo do Alemão

Entenda as duas operações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Doca com expressão séria com fundo azul. Imagem usada em matéria que informa quem é, já que ele é um dos principais alvo da operação no Rio de Janeiro.
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Braço direito de ‘Doca’, Belão chefiava o tráfico no Quitungo.

Redação
28 de Outubro de 2025
Agente de segurança em cima de um veículo policial com dois homens deitados da caçamba do carro.
País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Mais de 60 pessoas morreram.

Lucas Monteiro
28 de Outubro de 2025
Montagem com fotos de policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro.
País

Policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro era chefe de delegacia

Outros três policiais também foram mortos.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem de operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro.
País

Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa pelo menos 64 mortos e 81 presos no Rio

Entre os mortos estão quatro policiais.

Redação
28 de Outubro de 2025
Armas apreendidas em operação da polícias no Rio de Janeiro
País

Megaoperação deixa mortos e presos do Comando Vermelho no Rio

Cerca de 2,5 mil agentes, 32 blindados terrestres e dois helicópteros são usados em ações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos
País

Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos

Traficantes reagiram com tiros, barricadas e bombas lançadas por meio de drones.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de Aline Bardy Dutra ilustra matéria sobre prisão da influenciadora Esquerdogata.
País

Influenciadora 'Esquerdogata' é detida após ofender policiais em SP

Aline Bardy Dutra contestou uma abordagem de trânsito.

Redação
28 de Outubro de 2025
Polícia Civil atuando na cena de um incidente sob a sombra de árvores, com várias pessoas observando ao fundo, em frente ao cemitério.
País

Criança é encontrada morta em mala, em Belém; suspeito do crime é linchado

Corpo estava com as mãos amarradas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem em preto e branco do carro no momento em que grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos.
País

Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro

Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada.

Redação
27 de Outubro de 2025
Capturas de tela do vídeo do bebê dado como morto em Rio Branco, em um saco plástico.
País

Bebê dado como morto chora no próprio velório, é socorrido e levado à UTI, mas não resiste

O caso foi registrado nesse domingo (26).

Redação
27 de Outubro de 2025
Calendário ilustra matéria sobre feriados de novembro.
País

Veja lista de feriados e datas comemorativas de novembro

O próximo mês terá um feriado nacional caindo em dia útil.

Redação
27 de Outubro de 2025
Balsa submersa.
País

Ônibus de turismo cai no rio Tocantins e deixa um motorista morto

Além dele, o ônibus levava 49 ocupantes.

Redação
26 de Outubro de 2025
Caminhão vermelho com a frente destruída colide contra um carro prateado totalmente amassado, durante a noite, em uma rodovia. O automóvel está preso à parte frontal do caminhão, com danos severos em toda a lateral e dianteira. O local está iluminado pelas luzes de emergência e há um rolo de mangueira ou cabo no asfalto próximo aos veículos.
País

Engavetamento mata uma pessoa e deixa pelo menos cinco feridos em Santa Catarina

O acidente envolveu cinco carros e duas carretas.

Redação
26 de Outubro de 2025
Cenas do acidente com PM da rota e idoso em São Paulo.
País

Policial morre em acidente de moto ao atropelar idoso em São Paulo

Pedestre atingido era o físico Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto

Redação
26 de Outubro de 2025
Jussara e Alex posam para foto juntos.
País

Mulher que matou namorado a tesouradas e enterrou no quintal pode ter matado ex-marido

Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, confessou o assassinato, segundo a Polícia.

Redação
25 de Outubro de 2025
Imagem mostra passaporte brasileiro e, ao fundo, desfocado, brasão da Polícia Federal.
País

Polícia Federal diz que pode suspender emissão de passaportes por falta de verba

Diretor-geral mandou ofício pedindo aporte de R$ 97,5 milhões ao governo para evitar a interrupção do serviço.

Redação
25 de Outubro de 2025
Leandro mostra nas redes sociais que já removeu boa parte das tatuagens do rosto
País

Homem que já foi o 'mais tatuado do Brasil' remove tatuagens no rosto

Leandro de Souza, do Rio Grande do Sul, busca transformação após se tornar evangélico e conquista emprego como vendedor em ótica.

Redação
24 de Outubro de 2025