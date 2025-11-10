Diário do Nordeste
Lula diz na COP30 que a mudança climática já é 'tragédia do presente'

Presidente alertou que é preciso "financiar o clima" e não guerras.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Na foto, o presidente Lula discursa no evento de abertura da COP30. Ele está em um púlpito branco com o nome COP 30 BRASIL e o símbolo da ONU.
Legenda: Presidente abriu os trabalhos com discurso focado no financiamento climático.
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30) nesta segunda-feira (10), em Belém, no Pará, e fez um discurso ressaltando o estado paraense e a Amazônia, e lamentou os últimos desastres naturais que assolaram o Brasil, e o mundo. "A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro. É uma tragédia do presente", pontou.

Lula citou o tornado que atingiu nesse último fim de semana o estado do Paraná, como exemplo.

A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro. É uma tragédia do presente. O furacão Melissa que fustigou o Caribe e o tornado que atingiu o Estado do Paraná, no Sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruição. Das secas e incêndios na África e na Europa às enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente do Brasil

'Impor derrota aos negacionistas' 

Em Belém, reforçou que "é mais barato financiar o clima que guerras", e disse que é preciso "impor nova derrota" aos negacionistas. 

"A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas", indica Lula. 

Leia o discurso de abertura da COP30 na íntegra: 

Eu queria dizer para vocês que é muito difícil falar sem que antes a gente possa homenagear o povo do Pará.

Vocês que vieram de outros países para participar desta convenção, por favor, prestem muita atenção: vocês vão participar de um evento num estado que tem um povo maravilhoso. Vocês vão ver homens e mulheres muito alegres, muito educados, que vão cuidar de vocês aqui nessa cidade como jamais foram cuidados.

Eu quero agradecer a minha equipe da Casa Civil, representada pelo Rui Costa [ministro], ao governador Helder Barbalho [Pará], pela realização dessa proeza de fazer a COP no coração da Amazônia, no estado do Pará e na cidade de Belém.

Tirem proveito desta cidade, tirem proveito dessa alegria, da beleza, do charme, do carinho e do amor de homens e mulheres que vão receber vocês. Sobretudo, tirem proveito da culinária do Pará.

Aqui vocês vão comer comidas que vocês não comeram em nenhum lugar do mundo, talvez o melhor peixe.

E não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito aí, porque nós estamos numa disputa entre o Pará e a Bahia para ver qual a maniçoba melhor.

E queria dizer pra vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição no planeta Terra.

Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, que não tivesse problema e nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP num estado amazônico para provar que, quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando se tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada impossível para ele.

O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios.

Portanto, meus parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos, e ao povo do Pará, parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade.

Essa lição de grandeza humana provando que, se os homens que fazem guerra estivessem nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para a gente acabar com um problema do que colocar 2 trilhões e 7 bilhões para fazer guerra como fizeram ano passado.

Há mais de 30 anos, na Cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. 

Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice.

O mundo adentrava a chamada década das conferências, da qual emergiram as grandes bússolas que guiaram a humanidade ao longo dessas três décadas. 

Entre elas estão o conceito de desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, legados vivos da Rio 92.

Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal.

Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram seu nascimento.

Pelas próximas duas semanas, Belém será a capital do mundo.

Negociadores, governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas e organizações da sociedade civil farão parte desse grande esforço coletivo em prol do planeta.

Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária.

A Amazônia não é uma entidade abstrata. 

Quem só vê a floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra.

O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase cinquenta milhões de pessoas, incluindo quatrocentos povos indígenas, dispersa por nove países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos.

Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência deste porte.

Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos em infraestrutura que foram feitos para recebê-los.

E o mundo poderá, enfim, dizer que conhece a realidade da Amazônia.

Nos dias que antecederam esta Conferência, chefes de Estado e de Governo, ministros de Estado, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil se reuniram na Cúpula de Belém pelo Clima.

Lançamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que angariou, num só dia, 5,5 bilhões de dólares em anúncios de investimento.  

Adotamos compromissos coletivos sobre:

» O manejo integrado do fogo

» O direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais

» A quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis

» A criação de uma coalizão sobre mercados de carbono

» O alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza

» E a luta contra o racismo ambiental. 

A Cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de suas presidências do G20 e do BRICS.

A síntese dos elementos que recolhemos nessa trajetória está contida no Chamado à Ação que lançamos após a Cúpula a título de contribuição aos debates na COP e além dela. 

A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro.

É uma tragédia do presente.

O furacão Melissa que fustigou o Caribe e o tornado que atingiu o Estado do Paraná, no Sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruição.

Das secas e incêndios na África e na Europa às enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis.

A COP30 será a COP da verdade.

Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo.

Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. 

Atacam as instituições, a ciência e as universidades.

É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas.

Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado a um aquecimento catastrófico de quase cinco graus até o fim do século.

Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada.

No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a um grau e meio na temperatura global.

Romper essa barreira é um risco que não podemos correr.

Queridos amigos e queridas amigas, 

Nosso Chamado à Ação está dividido em três partes.

Na primeira parte, faço um apelo para que os países cumpram seus compromissos.

Isso significa:

» Formular e implementar as Contribuições Nacionalmente Determinadas ambiciosas

» Assegurar financiamento, transferência de tecnologia e capacitação aos países em desenvolvimento

» E dar a devida atenção à adaptação aos efeitos da mudança do clima

Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática.

Precisamos de mapas do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis, pare e reverta o desmatamento e mobilize recursos para esses fins.

Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que palavras se traduzam em ações.

A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculado à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. 

Na terceira parte, convoco a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática. 

O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanços.

O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação.

É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades tradicionais nos esforços de mitigação.

No Brasil, mais de 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. 

Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o Norte e o Sul Global, forjadas sobre séculos de emissões.

A emergência climática é uma crise de desigualdade.

Ela expõe e exacerba o que já é inaceitável.

Ela aprofunda a lógica perversa que define quem é digno de viver e quem deve morrer.

Mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia.

O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude.

Devemos a nossos filhos e netos a oportunidade de viver em uma Terra onde seja possível sonhar.

O xamã ianomâmi Davi Kopenawa diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas.

Espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza de pensamento necessária para ver o que precisa ser feito. 

Uma boa COP30.

Muito obrigado. 

