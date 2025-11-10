Famílias atingidas por tornado no Paraná receberão auxílio de até R$ 50 mil

As famílias que tiveram casas destruídas após a passagem de um tornado no Paraná receberão auxílio emergencial de até R$ 50 mil do governo estadual. A lei que altera o Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) foi sancionada nesse domingo (9) pelo governador do estado Carlos Massa Ratinho Junior.

Aprovado de maneira unânime pela Assembleia Legislativa do estado, em duas sessões extraordinárias, a mudança permite que o valor, antes repassado para os municípios, seja diretamente enviado para as famílias afetadas, sobretudo as vítimas de Rio Bonito do Iguaçu.

A reconstrução

Com ventos de até 250 km/h, o tornado deixou seis mortos (cinco em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava) e 750 pessoas precisaram de atendimento médico.

O planejamento para a reconstrução das moradias e das escolas já foi iniciado. Assim que as equipes de engenharia finalizarem o diagnóstico técnico e estrutural das residências, as reconstruções serão iniciadas. Cerca de 200 engenheiros estão auxiliando na avaliação dos prejuízos.

Um aparato de maquinário e equipes foram mobilizados para realizar o trabalho de remoção de entulhos, em Rio Bonito do Iguaçu. Desde a madrugada de sábado (8), mais de trinta equipamentos estão sendo utilizados para remover os destroços.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná declarou estado de calamidade Pública em Rio Bonito do Iguaçu.