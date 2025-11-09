Governo Lula libera R$ 15 milhões para reconstrução de equipamentos em cidade após tornado no Paraná

O Governo Federal determinou, neste domingo (9), a liberação de R$ 15 milhões para a reconstrução da escola e ginásio municipais em Rio Bonito de Iguaçu, a cidade mais afetada pela passagem de um tornado no estado do Paraná, na última sexta-feira (7).

Segundo informou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os dois equipamentos públicos que serão reconstruídos foram completamente destruídos pelo fenômeno.

Neste domingo, o ministro da Integração Waldez Góes, acompanhado do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e da diretora de Tecnologia da Informação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Lea Bressy Amorim, sobrevoou as áreas atingidas e fez uma avaliação dos danos.

“Nosso objetivo aqui é garantir 100% de apoio do Governo Federal para ajuda humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais, públicos e privados, e reconstruir o que foi destruído. Agora, é tempo de solidariedade, de apoio às famílias que estão precisando de assistência para saúde, alimentação, hospedagem e abrigo. Ao mesmo tempo, começamos o trabalho de restabelecimento e reconstrução", afirmou Waldez.

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Bovino, esteve ao lado do chefe do órgão federal visitando os locais mais atingidos. “Amanhã, cerca de 2,5 mil estudantes de creches e escolas públicas não terão para onde ir, estamos muito preocupados com essa situação, não temos prédios para alugar nesse momento, o Governo Federal vai nos ajudar muito nesse sentido”, afirmou.

Em seguida, a comitiva do ministro almoçou na cozinha solidária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde estão centralizadas as doações de alimentos e roupas. Waldez também se reuniu com as defesas civis municipais e estadual, autoridades locais e técnicos da Defesa Civil Nacional.

O município de Rio Bonito do Iguaçu decretou estado de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal na tarde de sábado (8).

A administração federal deflagrou uma força-tarefa envolvendo ações do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, do Ministério da Previdência Social e do INSS, do Ministério da Educação, do Ministério das Comunicações, assim como do Ministério de Minas e Energia.