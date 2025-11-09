Hospedagens em Belém ficam quase 50% mais baratas às vésperas da COP30

Queda de 47% foi registrada nos preços médios de hospedagem em Belém, capital do Pará, às vésperas da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas com início nesta segunda-feira (10).

Os dados foram divulgados pela plataforma Airbnb. Para se ter ideia, ainda há vagas no setor hoteleiro em escolas transformadas em hostels e até em navios cruzeiros contratados para servir de acomodação.

Conforme o g1, a redução do preço, num comparativo entre fevereiro e outubro deste ano, marca uma guinada no segmento após meses de críticas e polêmicas sobre valores considerados abusivos. As taxas chegaram a colocar em dúvida a realização do evento na capital paraense.

Com mais opções disponíveis e novos anfitriões cadastrados, o mercado local mostra um ajuste de valores, sem repetir os preços elevados do início do ano.

Belém, pelo menos, registrou aumento de 54% no número de anúncios ativos desde o início de 2024, em movimento associado à preparação para a COP30. A expansão da oferta coincide com a queda no preço médio das diárias.

Transparência e controle sobre valores

Esse novo panorama também traça paralelo com um histórico desafiador relativo à COP30 no Pará. No último mês de setembro, a Justiça do Estado acatou uma Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública, em parceria com a OAB-PA e o governo estadual, determinando maior transparência e controle sobre os valores exibidos por plataformas de reserva.

A decisão reconheceu que as empresas têm responsabilidade sobre os anúncios e devem coibir práticas abusivas. Sendo assim, apesar das críticas sobre a escassez de hospedagem, a capital paraense ampliou significativamente a capacidade.

Legenda: Número de leitos praticamente dobrou, passando de 23 mil para 53 mil, na capital paraense. Foto: Shutterstock/Donatas Dabravolskas.

O número de leitos praticamente dobrou, passando de 23 mil para 53 mil, segundo a Secretaria Extraordinária da COP30. A mudança foi tão grande que a ocupação se mantém abaixo da lotação máxima em diversos empreendimentos.

O Residence Nazaré, projeto instalado no tradicional Hotel Regente, registra 58% de ocupação para o período da conferência. O local passou por retrofit e oferece estrutura internacional, com café da manhã, concierge, recepção bilíngue, segurança 24h e traslado exclusivo até o local do evento.

Outros empreendimentos, como o Residence 44, no centro de Belém, e o Residence Cristal, em Val-de-Cães, a poucos minutos da Vila da COP, apresentam taxas em torno de 45% de reservas.